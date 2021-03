Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 15 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 15 marzo 2021 – l’oroscopo prevede una giornata positiva, è arrivato il momento di dire la cosa giusta al momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, la mattina sarà più proficua del pomeriggio, approfittate per compiere qualche passo in avanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 marzo 2021), questa giornata sarà importante per voi perché avrete modo di mettere in chiaro alcune cose che vi premevano in amore, il vostro rapporto di coppia vive di alti e bassi e non ne potete più: il primo passo per risolvere la questione è parlare di quello che non funziona con il partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, colano a picco i sentimenti, la storia d’amore che state vivendo non funziona più come una volta, forse a causa di alcune piccolezze che avete trascurato. Tutte le coppie che anche in passato hanno attraversato una crisi dovranno trovare il coraggio di affrontare i demoni della propria relazione.

CANCRO

Cari Cancro, dovete chiarire il prima possibile una situazione ambigua, soprattutto in amore. Inutile trascinarsi all’infinito certe questioni. Questo vale anche nel campo lavorativo, prendete una scelta importante, soprattutto se avete un ruolo di responsabilità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 15 marzo 2021 -, durante la giornata potrete finalmente risolvere qualche problema d’amore, le stelle sono a vostro favore e vi spingono tra le braccia del partner, per cui mettete da parte l’ascia di guerra. Per quanto riguarda il lavoro, i problemi sono in fase di risoluzione.

VERGINE

Cari Vergine, dovete guardare bene dentro di voi prima di compiere un grande gesto d’amore: è importante valutare tutti i pro e i contro ma soprattutto conoscersi bene prima di agire. Questo vale anche sul piano lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: giornata positiva per l’amore, chi vuole confessare i propri sentimenti dovrà aprire il proprio cuore alla persona giusta. Coraggio.

