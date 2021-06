Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 14 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 14 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Marte ha iniziato un importante transito nel vostro segno: prestate attenzione alle relazioni extraconiugali. Capitolo lavoro: durante la giornata di oggi – 14 giugno – molti dovranno parlare chiaro, anche perché è in arrivo il momento di agire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 14 giugno), ci sono ancora problematiche da affrontare: questo inizio di settimana partirà con dei dubbi… Per quanto riguarda il lavoro, probabile delle tensioni da dover gestire al meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna oggi sarà favorevole, ottime notizie in amore. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete sereni ed equilibrati: potreste incassare del denaro atteso da tempo.

CANCRO

Cari Cancro, Venere vi consiglia di non sottovalutare i nuovi amori. Non oggi. Per quanto riguarda il lavoro, non trascurate i contatti, anzi sfruttate l’influsso favorevole di Giove e cogliete al volo le occasioni che si paleseranno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (lunedì 14 giugno 2021), Luna e Marte sono nel segno: la passione sarà ardente. Per quanto riguarda il lavoro, potreste pensare ad un cambiamento, non se avete un’attività privata…

VERGINE

Cari Vergine, l’amore va bene: se la vostra relazione è un po’ usurata però dovrete farvi venire qualcosa di nuovo in mente. Lavoro? Non lasciatevi ingannare da chi fa il doppio gioco.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: passione ardente per voi. Godetene fino in fondo.

