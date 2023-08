Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 14 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 14 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dal giorno 11 al 28 bisognerà mettersi in campo per risolvere problemi di lavoro. Nessuno mette in discussione il vostro ruolo ma bisognerà curare le piccole cose, i dettagli che affaticano e innervosiscono, tutta colpa di Mercurio dissonante. Nelle relazioni di lunga data ci vuole prudenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 14 agosto 2023), bella questa giornata con Saturno in buon aspetto con Giove. Se non farete più quello che facevate prima potreste solo guadagnarci in tranquillità. Chi non vuole più portare avanti un progetto riceverà un’opportunità per cambiare vita. Bello il cielo per le relazioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, il fatto che la luna con Mercurio e Venere è in ottimo aspetto privilegia il lato sentimentale della vita. Chi è solo da tempo capisce che è importante non solo il lavoro ma anche l’amore. Giornate importanti per amare.

CANCRO

Cari Cancro, potente questo cielo per voi il cui motto è: “Mi spezzo ma non mi piego”. Affrontate le nuove occasioni con enfasi e vivete con grande coraggio Il nuovo transito di Mercurio che sta già portando qualcosa di nuovo. Se ci sono contese rispondete a tono. Nuovi amori favoriti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (14 agosto 2023), ora quello che dite conta molto ma attenzione a non fare passi azzardati. Mercurio e Venere sono in ottimo aspetto ma meglio non eccedere nella sicurezza. La giornata invita a un fine settimana tranquillo.

VERGINE

Cari Vergine, Marte e Giove sono in ottimo aspetto. C’è solo qualche nuvola con Saturno opposto che vi spinge a essere sospettosi e a non fidarvi di tutti. Forse c’è stato un tradimento nel passato. La luna è dissonante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: con questo cielo così speciale potete ottenere grandi cose in ogni campo.