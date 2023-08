Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 14 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 14 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, luna in buon aspetto e Mercurio ottimo. I liberi professionisti rimasti fermi possono recuperare. La crisi c’è per tutti ma la bilancia sa che non deve ricadere negli errori del passato. Opportunità in amore. Tutto si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 14 agosto 2023), ogni tanto non mancano provocazioni nella coppia e attenzione se l’amore è ossidato. Sul lavoro state per iniziare un progetto altrove. C’è un po’ rabbia nell’aria ma attenzione perché potreste vivere qualcosa di bello in vista del futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bello questo cielo con Mercurio favorevole. L’avventura è il vostro pane quotidiano. Le giornate dal 17 al 23 saranno utili per concordare qualcosa di importante per il futuro. Sarete in grado di ottenere grandi cose per il futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, e chi vi ferma più! Il cielo è importante per il futuro. Tagliate i rapporti non necessari e siate chiari con gli altri. Le coppie ufficiose potrebbero diventare ufficiali. Andate dritti come un treno e vedrete che presto tutto si aggiusta. Sarete in grado di dimostrare di che pasta siete fatti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 14 agosto 2023), siete il bastian contrario dello zodiaco ultimamente. C’è qualche problema nella vostra vita a causa di tante opposizioni planetarie. In amore ci vuole attenzione. Rischiate di litigare con colleghi e superiori. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, questa è una giornata un po’ faticosa. Spero ci sia già stato un premio ma questa settimana comporta fastidi, ripensamenti. Domenica però è una giornata premiata dalla luna in buon aspetto. Da settembre andrete lontano.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: e chi vi ferma più! Il cielo è importante per il futuro. Fate conquiste in ogni campo.