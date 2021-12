Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo weekend è stato per voi parecchio stressante, per cui ora cercate di fermarvi un po’, magari passarlo sul divano insieme alle persone care e dimenticare i problemi affrontati nella settimana scorsa. Chi è single dovrà valutare meglio le proprie scelte future, occhio di riguardo per la famiglia e gli amici stretti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 dicembre 2021), si apre una fine di anno interessante. Evitate di agitarvi per niente, i rapporti che non funzionano più forse devono essere rivitalizzati, in settimana potreste avere una visione dell’amore più serena, ma molto dipenderà anche da chi avrete al vostro fianco.

GEMELLI

Cari Gemelli, queste sono giornate particolari, potrebbero subentrare delle spese non preventivate che vi manderanno in agitazione. Il peggio ormai è passato, ma ricordate di procedere cautamente. Chi ha ricevuto da poco una delusione d’amore potrebbe fare incontri nuovi e interessanti.

CANCRO

Cari Cancro, siete in lotta con il mondo, ormai si respira soltanto aria tesa attorno a voi, non riuscite a calibrare bene le emozioni e a risentirne principalmente è la vita di coppia. Il vostro partner è stufo d’incassare soltanto brutti colpi, dovete cambiare atteggiamento. Chi invece è single o ha intenzione di troncare una storia andata a male, potrà contare sull’aspetto positivo delle stelle: da oggi si volta pagina.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 dicembre 2021), avrete modo di vincere una sfida e di valorizzare al meglio il vostro lavoro. Il weekend è stato indispensabile per le coppie in crisi che hanno potuto recuperare terreno. La stanchezza vi accompagna da tempo, Saturno e Giove però sono neutrali, ciò significa che forse potreste ottenere quello che volete.

VERGINE

Cari Vergine, grande forza di volontà per il vostro segno. Avvertite l’esigenza di porre le basi per un futuro più solido a partire dal nuovo anno, ciò significa che dovete darvi da fare adesso e anche in fretta, altrimenti tutti gli altri vi supereranno. Venere vi aiuta ad affrontare un periodo difficile in amore. Abbiate fiducia in voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: arriva la seconda parte del mese che porta con sé importanti cambiamenti. Fatevi trovare pronti.