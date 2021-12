Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata perfetta per aspettare e non agire. Arrivano dei cambiamenti che stravolgeranno i vostri programmi, ma non andate nel panico, vedrete che tutto si risolverà presto. Dovete fare i conti anche con un calo fisico, avete accumulato molto nervosismo nell’ultimo periodo e vi farà bene caricare un po’ le batterie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 dicembre 2021), ci sarà presto una novità interessante, soprattutto per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Gli ultimi mesi sono stati pesanti, sempre combattuti tra il lavoro e i risparmi. Entro pochi mesi però si cambia pagina, arriva l’amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo evidenzia l’arrivo di un periodo molto importante. Avevate detto di no all’amore? Sbagliato, questo è il momento adatto ad avviare nuove relazioni, frequentazioni, chiamatele come volete. Il vostro cuore è pronto, la testa un po’ meno ma si lascerà convincere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, queste saranno giornate impegnative, niente di grave, ma avete bisogno di tempo per recuperare le energie sperperate, anche durante il weekend. Niente che un pisolino pomeridiano non possa aggiustare. Avete tanti progetti in ballo e nei prossimi giorni potreste ricevere qualche notizia allarmante: sangue freddo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 dicembre 2021), state mettendo in gioco ogni cosa per amore, forse anche a causa della stanchezza mentale dovuta a tanti fattori del quotidiano. Secondo il guru delle stelle, la giornata di oggi vi aiuterà a fare chiarezza sul futuro. Prestate attenzione anche alle vostre finanze.

PESCI

Cari Pesci, questo cielo è a favore della passione, sia quella nuova che quella ritrovata nella vita di coppia. Potete quindi costruire qualcosa di speciale con il partner, se ne avete uno, o altrimenti trovarlo. Arriva un anno nuovo importante, che vi vedrà assoluti protagonisti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: arriva un periodo molto importante, non fatevi cogliere impreparati. Gli ultimi mesi sono stati pesanti, certo, ma adesso è tutto in discesa.