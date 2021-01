Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 11 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata davvero positiva per il vostro segno. Approfittatene, perché le stelle sono dalla vostra parte. Potete fare qualcosa di bello e rilassarvi dopo un periodo complesso, ne avete bisogno. Se avete avuto poche ferie durante queste vacanze, prendetevi qualche giorno di riposo per staccare la spina. Bene l’amore, progettate con il partner qualcosa di speciale per il futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 gennaio 2021), siete molto stressati e avreste bisogno di un po’ di relax. Mantenete la calma e non prendetevela per ogni piccola cosa. Se potete, contate fino a dieci prima di aprir bocca. Allontanate le energie negative. Per quanto riguarda l’amore, è una fase di recupero, specie per le coppie storiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata molto positiva, per cui approfittatene, soprattutto a livello lavorativo. Buone opportunità in arrivo, ma in amore cercate di non farvi travolgere dalle polemiche. Rischiate di litigare inutilmente con il partner. Lasciatevi invece trasportare dalle emozioni: favoriti incontri per i single.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – lunedì 11 gennaio 2021 – preparatevi a vivere una giornata sottotono. Siete molto nervosi e polemici, per cui potreste scattare senza motivo. Provate a contare fino a dieci prima di aprir bocca. Anche sul lavoro, frenatevi se volete evitare discussioni inutili. Dovete ritrovare la serenità e la tranquillità anche in amore. Il partner reclama maggiori attenzioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (11 gennaio 2021), le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene per costruire qualcosa di speciale, soprattutto con il partner. Avete ottime energie e voglia di fare, per cui sarà quasi impossibile contenere il vostro entusiasmo. Evitate discussioni e polemiche, c’è infatti chi potrebbe non apprezzare questa vostra intraprendenza, soprattutto tra i colleghi. Favoriti gli incontri per i single.

VERGINE

Cari Vergine, la mattinata di oggi – lunedì 11 gennaio 2021 – sarà molto promettente in campo professionale. Se avete un progetto al quale lavorate da tempo, può essere la volta buona per realizzarlo. Attenzione però a chi vi vuole mettere il bastone fra le ruote. In amore invece non mancano dubbi e perplessità. Se avete conosciuto da poco una persona, avete paura ad affezionarvi troppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: favoriti i progetti lavorativi, bene anche l’amore.

