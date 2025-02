Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 febbraio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 10 febbraio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le opportunità si presentano, soprattutto in ambito sentimentale. Venere nel tuo segno indica protezione e la ricerca di sostegno. Se hai questioni economiche o legali in sospeso, è il momento di cercare appoggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 febbraio 2025), fondamentale scaricare le tensioni in questa fase. Sebbene tu sia solito programmare tutto alla perfezione, ultimamente sei costretto a vivere giorno per giorno. Finora hai affrontato imprevisti, ma anche opportunità da cogliere al volo. Le previsioni generali del 2025 indicano soluzioni in arrivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, con l’avanzare di febbraio, acquisisci sempre più forza. Dal 14, Mercurio sarà in aspetto favorevole. Se stai per concludere un accordo o sei incerto su un progetto, avrai maggiori elementi a disposizione tra due settimane.

CANCRO

Cari Cancro, Giove favorisce i nuovi progetti e, con Venere non più in opposizione, anche i sentimenti migliorano. Chi è in cerca di una relazione potrebbe trovare soddisfazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 febbraio 2025), sei impegnato in molti aspetti della tua vita, il che è positivo, poiché sia nel lavoro che in altre questioni pratiche c’è una luce che ti guida. Entro maggio, arriveranno risposte risolutive. Tuttavia, in amore, presta attenzione a gelosie e contrasti.

VERGINE

Cari Vergine, successi e gratificazioni sono all’orizzonte. Tuttavia, per ottenere risultati, è necessario anche un buon stato fisico. Mercurio ti consiglia di non esagerare; prenditi del tempo per rilassarti. A breve, i sentimenti diventeranno più importanti nella tua vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: finora hai affrontato imprevisti, ma anche opportunità da cogliere al volo. Le previsioni generali del 2025 indicano soluzioni in arrivo.