Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 1 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete sospesi e incerti sul da farsi. Non capite da che parte state andando e avete molti dubbi sulle persone che vi circondano, specie sul lavoro. Marte in opposizione favorisce amori trasgressivi e inquieti. Se avete una storia stabile, non buttatela all’aria per qualche schiribizzo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 novembre 2021), è un momento di forte tensione per il vostro segno. Vorreste ritrovare fiducia in voi stessi e negli altri, ma non sempre è facile trovare i giusti spunti o le certezze che al momento vi mancano. Tante promesse ricevute devono concretizzarsi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, qualcosa inizia a risolversi, e questo non può che essere un bene. In questo periodo si sviluppano contatti importanti e collaborazioni per realizzare i vostri progetti. Venere e Marte favorevoli possono farvi incontrare una persona speciale in amore. Dopo un anno difficile è il momento di ripartire.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non dovete nascondere i vostri sentimenti. Se c’è una persona che vi piace, non trattenetevi e dichiarate il vostro amore. Periodo importante per realizzare qualcosa di speciale. In amore invece c’è qualcosa che non quadra e che vi turba. Non siate troppo duri con il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (1 novembre 2021), vi aspetta una giornata piuttosto dissonante. In questo periodo sarete più rivoluzionari del solito, volete dare una svolta alla vostra vita e cambiare ciò che non funziona. Sul lavoro non siete appagati e soddisfatti, inoltre l’ansia vi corrode.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, non dovete ostinarvi troppo se un progetto non va come vorreste. Sul lavoro i problemi non mancano e neppure i contrattempi, cercate di fare buon viso a cattivo gioco. Qualcosa non vi torna, ma il mese di novembre che si apre oggi sarà pieno di belle soddisfazioni.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: qualcosa inizia a muoversi. Approfittatene.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 1-7 NOVEMBRE