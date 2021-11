Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo vi sentite tormentati come se doveste affrontare una battaglia. Sarete protagonisti di transiti molto favorevoli, per cui sta a voi dare il massimo e farvi trovare pronti. Dovete essere in grado di prendere le giuste decisioni. In questo mese di novembre potete chiarire litigi in ambito amoroso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 novembre 2021), potreste avere la tentazione di litigare o creare problemi dove non ci sono. Non è meglio il quieto vivere? L’amore torna protagonista e potete togliervi grandi soddisfazioni. Non chiudetevi in voi stessi e nella vostra diffidenza.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete imparare a godervi la vostra quotidianità, senza troppi timori se qualcosa non va come vorreste. Potete portare avanti i vostri progetti e lanciarvi con grande creatività verso il futuro. Dopo un mese pesante come quello di ottobre, novembre vi permetterà di ritrovare entusiasmo e fiducia.

CANCRO

Cari Cancro, dopo una fase nervosa vissuta negli ultimi mesi, potete ritrovare entusiasmo e fiducia. Il meglio per il vostro segno arriverà a fine anno, dovete avere solo un altro po’ di pazienza. Sul lavoro qualcosa si muove, ma non siete pienamente convinti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (1 novembre 2021), questo è un momento davvero appagante per il vostro segno. La Luna è contraria, ma presto ritroverete grande entusiasmo e fiducia in voi stessi. Con Venere, Marte, Mercurio e la Luna favorevoli, d’altronde, non potrebbe essere altrimenti.

VERGINE

Cari Vergine, tanti pianeti sono dalla vostra parte, per cui potete togliervi belle soddisfazioni, ma mantenete sempre gli occhi aperti e attenzione a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Amori importanti in vista, soprattutto per chi è single da troppo tempo e deve ritrovare la voglia di sentire le farfalle nello stomaco.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: soddisfazioni sul lavoro e nuovi amori.

