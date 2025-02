Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 6 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 6 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo di riflessione per quanto riguarda le questioni di cuore. Nei primi 15 giorni di febbraio, cerca di capire la direzione di una relazione. Sul lavoro, si prospettano nuovi incarichi. Le coppie che si amano hanno ottimi progetti in vista.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 6 febbraio 2025), ottimo cielo! È il momento di recuperare anche l’umore e di prepararsi a impegni importanti. La determinazione ti guida: affronta le sfide con coraggio e sfrutta le opportunità che si presentano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo fa ripartire i sentimenti. Dopo un gennaio poco attivo in amore, ora puoi recuperare. Sul lavoro, esplora nuove possibilità e non temere di prendere iniziative. Le coppie che si amano hanno ottimi progetti in vista. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è facile fare tutto e devi stare attento ai colpi bassi! Marte opposto non ti regala serenità e chi ti circonda non ti dà sufficienti garanzie. In amore, conta fino a dieci prima di parlare. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani, ottime opportunità di successo in ogni campo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 6 febbraio 2025), periodo di rinnovamenti professionali. Potrebbero verificarsi ritardi; evita di procrastinare. In amore, le relazioni solide hanno grandi progetti per l’estate. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

PESCI

Cari Pesci, la tua intuizione è forte. Sul lavoro, potresti avere intuizioni che ti guideranno verso soluzioni innovative. In amore, segui il tuo istinto e non temere di mostrare i tuoi sentimenti. Ottime opportunità in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: avete un intuito fuori dal comune. Sul lavoro, potresti avere intuizioni che ti guideranno verso soluzioni innovative. Sul lavoro, potresti ricevere proposte interessanti. In amore, l’energia positiva favorisce nuovi incontri o rafforza le relazioni esistenti. Ottime opportunità di successo in ogni campo.