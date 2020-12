Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 31 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 31 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi quella di oggi – 31 dicembre 2020 – sarà una giornata di grande riflessione. La fine dell’anno per tradizione è il momento dei bilanci e dei progetti futuri, e mai come in questo 2020 è il caso di fermarsi un attimo e riflettere. Non è stato un anno facile… Per nessuno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 31 dicembre 2020), per voi si preannuncia una giornata davvero positiva, da ricordare. Siete molto ottimisti in vista del 2021. Le stelle d’altronde vi sorridono e non poco. Dovete però credere un po’ di più nelle vostre capacità…

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata davvero agitata, soprattutto in amore. Le coppie di lunga data potrebbero vivere una fase di crisi: momentanea? Chissà. Cercate di stare con persone che vi trasmettono tranquillità e serenità. Perché iniziare il 2021 con il piede sbagliato?

CANCRO

Cari Cancro, oggi vivrete una certa agitazione sia in amore sia sul lavoro. Cercate di rilassarvi e di non litigare inutilmente con chi vi circonda. Per fortuna state per lasciarvi alle spalle un anno non facile per voi. Saturno non è benevolo e si sente: contate fino a dieci prima di parlare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (31 dicembre 2020), per voi si preannuncia una giornata all’insegna delle discussioni. Il vostro carattere dominante non vi permette di farvi scivolare addosso le parole… Attenti perché a lungo andare chi vi circonda potrebbe infastidirsi.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si annuncia una giornata di transizione. Vi preparate ad accogliere un 2021 che volete vi veda assoluti protagonisti, in pole position. In generale avete ripreso in mano la vostra vita e ora volete non sbagliare più un colpo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: le stelle sono dalla vostra parte, ma cercate di credere di più in voi stessi.

