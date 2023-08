Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 3 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo mese di agosto qualcuno cercherà di mettervi in difficoltà, sarà il momento di tirare fuori tutta la vostra diplomazia, per evitare di litigare. Evitate discussioni che possono crearvi solo fastidi. Avete un po’ troppi dubbi sul vostro partner, ma dovreste cercare di chiarirvi le idee

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 agosto 2023), avete alcuni rapporti che potrebbero essere in bilico, senza che voi ne siate a conoscenza… Non commettete l’errore di dare per scontato l’affetto di alcune persone, dovete approfondire di più alcune situazioni. Buttatevi in qualche nuovo progetto stimolante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa di giovedì per voi sarà una giornata da dedicare ai sentimenti. Pensate all’amore. Ci sarà chi cercherà di farvi fare nuove esperienze, non tiratevi indietro, anche perché adesso potreste vivere particolari emozioni. Cercate di godervi le vacanze e staccare da tutto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante questi giorni di inizio agosto siete molto presi dal lavoro e questo finisce per distrarvi in campo sentimentale. Il partner potrebbe lamentarsi di questa situazione e quindi sfruttate questa giornata per fargli una sorpresa e rafforzare il rapporto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 agosto 2023), avete molte possibilità a livello sentimentale ma non fatevi prendere dall’istinto perché potreste fare una brutta figura. Chi sta frequentando persone che non lo stimolano abbastanza, forse dovrebbe riflettere meglio sul da farsi.

PESCI

Cari Pesci, in questo periodo potete ottenere una nuova posizione a livello lavorativo oppure nel vostro gruppo di amici. Prima di prendere una decisione definitiva però, cercate di valutare i vantaggi e gli svantaggi. Se avete intenzione di prendere una decisione importante concentratevi su quello che desiderate davvero.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: quella di oggi sarà una giornata da dedicare ai sentimenti.