Oroscopo Paolo Fox della settimana 31 luglio – 6 agosto 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 31 luglio al 6 agosto 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, siete in pole position in amore, i desideri si sprecano e li esaudirete alla grande, grazie a questa calorosa Venere nel Leone che vi appassiona alla vita e vi porta a sperimentare avventure di una notte. Se siete in coppia da tempo cercherete di fare il bravo, anche se sarà difficile con tante persone che vi vogliono e cercano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, troverete un punto d’accordo con il partner di sempre, dopo tanto discutere è arrivato il sereno e una buona armonia sessuale che non guasta. Se siete single vi darete da fare, anche perché le persone che vi vogliono sono tante, amate i piaceri della vita e gli altri condividono tutto quello che fate.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarete appetibili per qualsiasi segno e non vi tirerete indietro, perché il motto è “vada comunque vada, l’importante è provarci”! Se avete un rapporto collaudato da tempo, fila tutto liscio se non discuterete ad oltranza. Il lavoro vi annoia.

CANCRO

Cari Cancro, siete cristallini con il partner e potreste passare una settimana tranquilla e felice, se non farete troppo gli educatori della situazione, il vostro peggior difetto è puntualizzare ogni cosa con grave disappunto di chi vi ama.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (31 luglio – 6 agosto 2023), siete il segno più affascinante dello zodiaco in questo periodo e se gli altri vi osannano la cosa vi piace e vi concedete volentieri a qualche scappatella. Se siete in coppia da tempo sarete bersagliati dalla gelosia dell’altro, perché non sopporta di essere messo in secondo piano.

VERGINE

Cari Vergine, siete responsabili per voi e per chi amate, quindi cercherete di migliorare la vostra esistenza impegnandovi nella scalata al successo e ci riuscirete alla grande. Chi è da solo potrebbe trovare un amore per sempre per sposarsi o convivere all’istante, perché è tanto che desiderate di fare sul serio con una persona che vi piace.

BILANCIA

Cari Bilancia, siete confusi e dubbiosi nei sentimenti, non sapete dove andare a parare e chi sta con voi si sente messo da parte. In coppia è difficile mettersi d’accordo se sfuggi a te stesso e agli altri, cerca di parlare chiaro con chi ami, ingannare non è una buona via d’uscita e non vi porta da nessuna parte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarete di nuovo trasgressivi e sensuali come un tempo con il partner di sempre, ma state attenti a non impuntarvi su cose di poco conto, altrimenti litigherete senza sosta. Da soli potreste fare degli incontri ad alto voltaggio erotico, ma anche ritrovarvi a convivere in poco tempo perché innamorati da subito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, con il partner di sempre non volete problemi e siete anche disposti a perdonare per non turbare la vostra tranquillità. Non si può dire altrettanto se siete da soli, perché avrete voglia di non fare sul serio, ma di una avventura dopo l’altra per sperimentare quanto siete bravi a letto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stare da soli vi fa bene, perché sarete più pronti ad osare in nuove storie senza progettare nulla, ma per il gusto di trasgredire. Avete scoperto che essere single è di moda, vai via come il pane e questa cosa ti esalta.

ACQUARIO

Cari Acquario, tutto è discutibile per voi, anche il rapporto che avete da tempo, quindi siete tentati dalla trasgressione e potresti cedere alle lusinghe di un incontro fugace. La scappatella potrebbe portarti ancora più problemi di quelli che hai, evita il rischio e accontentati, chi ti ama è sempre lì anche se ti mette in discussione.

PESCI

Cari Pesci, desiderate un rapporto perfetto, ma non dovete esigere da chi vi ama il tutto per tutto, cerca di accogliere, invece di chiedere, ritrova l’altruista che è in te e non rammaricarti di non essere al centro dell’attenzione di un rapporto. I pianeti tifano per te e non sbagli facilmente, perché sei empatico anche sul lavoro.

