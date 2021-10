Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, con la Luna in opposizione, dovete fare grande attenzione sotto ogni aspetto in amore. Ultimamente siete presi da tanti problemi sia a livello familiare che lavorativo per cui la vita di coppia è passata in secondo piano, ma non esagerate perché altrimenti il partner potrebbe stancarsi. Possibili contrasti sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 ottobre 2021), la vostra giornata è all’insegna di qualche tensione ulteriore sul fronte amoroso. I litigi con il partner infatti sono all’ordine del giorno. Sul lavoro è arrivato il momento di prendere una decisione importante, ma attenti alle spese che ultimamente sono state eccessive.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi sarà all’insegna di qualche ostilità nella coppia, cercate di mantenere la calma anche se non è facile. Potrebbero riaffiorare vecchi dissapori. Sul lavoro vorreste cambiare tutto, a cominciare dal vostro ruolo e dai colleghi. Iniziate a guardarvi intorno.

CANCRO

Cari Cancro, avete la sensazione che qualcosa non vada come vorreste a livello sentimentale. In realità si tratta solo di un’impressione sbagliata, vedrete che basterà confrontarsi e tornerà il sereno. Sul lavoro se ci sono questioni in sospeso vedrete che tutto si risolverà per il meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (28 ottobre 2021), per voi sarà una giornata positiva, d’altronde la Luna torna nel segno e avrete quindi un’ottima consigliera. Potete trovare finalmente il coraggio di dire ciò che pensate al partner. A lavoro è il momento di fare un passo in avanti.

VERGINE

Cari Vergine, in amore la situazione finalmente migliora, potete togliervi belle soddisfazioni e ritrovare fiducia nel partner. Attenti a non fare il passo più lungo della gamba. Sul lavoro è il momento di fare un passo in avanti importante, potete togliervi grosse soddisfazioni.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: migliora sia l’amore che il lavoro. Approfittatene.

