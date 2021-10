Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 28 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata sarà favorevole in amore grazie a Venere che vi protegge. Sul lavoro sono state giornate pesanti, ma è il momento di recuperare e soprattutto riposare. Dovete ricaricare le pile perché da qui a fine anno gli impegni saranno tanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 ottobre 2021), per voi sarà una giornata promettente in amore. Dovete fare il punto della situazione e capire da che parte state andando. Sul lavoro cercate di recuperare un po’ di serenità, avete però bisogno di maggiore serenità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è favorevole in amore, perché Venere riaccenderà la passione all’interno della coppia. Sul lavoro chi ha iniziato un nuovo impiego può portare avanti i propri progetti e mettersi in mostra. Se qualcosa inizialmente non va come vorreste, non demoralizzatevi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è il momento di chiarirvi con il partner. Sul lavoro non vi piace che le cose passino inosservate e ci tenete a far in modo che le vostre richieste ed esigenze vengano accolte. D’altronde siete mossi da una grande passione, che vi permette di dare il massimo e superare la concorrenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (28 ottobre 2021), con la Luna in opposizione in amore possono esserci discussioni e vecchi dissapori con il partner. Sul lavoro vorreste cambiare tutto, ma i problemi economici non vi mancano, quindi forse meglio tenersi stretto ciò che avete.

PESCI

Cari Pesci, le coppie che hanno avuto una piccola crisi nei giorni scorsi possono ritrovare fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un progetto importante è in dirittura d’arrivo. Cercate di mantenere la calma almeno fino a fine mese, non fatevi prendere dalla fretta.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: i vostri progetti sono finalmente in dirittura d’arrivo.

