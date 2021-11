Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 25 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un ottimo momento per fare nuovi incontri in amore. Le stelle vi assistono. Sul lavoro avete avuto e fatto spese eccessive, dovete rimboccarvi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Potete conquistare l’anima gemella, basta solo volerlo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 novembre 2021), giornata nervosa, o uggiosa come direbbe Battisti, in amore. Con il partner le cose non vanno più bene come un tempo. Cercate di non prendere tutto troppo di petto. Sul lavoro Urano vi rende tristi, come se foste fuori dal gruppo e poco considerati, ma non è così.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, approfittate di questa giornata, che è positiva, per parlare e ascoltare di più il partner. I non detti spesso fanno molto male, mentre invece il dialogo in una coppia è fondamentale. Sul lavoro invece fate attenzione alle questioni economiche. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete parecchio gelosi e questo potrebbe spingervi a dire qualche parola di troppo, che magari neanche pensate, al partner. Sul lavoro moda ed estetica sono i settori maggiormente favoriti e più in voga, per gli altri potrebbe essere un periodo di stanca. Non demoralizzatevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (25 novembre 2021), giornata nella quale fare parecchia attenzione e avere cautela, a causa della Luna ancora in opposizione. Sul lavoro non siete particolarmente sereni e soddisfatti di ciò che fate, vivete emozioni contrastanti.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di oggi (giovedì 25 novembre) sarà un po’ sottotono: in amore dovete mettere da parte seccatori e odiatori. Saturno inizia un transito poco favorevole, quindi cercate di non perdere la pazienza per ogni minima problematica. Sul lavoro potreste essere chiamati a compiere delle sostituzioni di qualche collega. Non stancatevi troppo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: bene l’amore ma occhio al portafogli, ultimamente avete speso troppo.