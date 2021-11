Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – giovedì 25 novembre 2021 – sarà davvero positiva in amore, nella quale potrete togliervi grosse soddisfazioni. Per fortuna avete messo da parte le polemiche degli ultimi giorni. Sul lavoro invece le cose non stanno andando come vorreste. Cercate una soluzione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 novembre 2021), la Luna provoca una certa irrequietezza in amore. Sul lavoro dovete fare i conti con qualche spesa di troppo, tenete a bada il portafogli se non vi volete trovare in difficoltà economica.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo nella giornata di oggi – 25 novembre – vi invita alla speranza e alla fiducia sul lavoro. I risultati dei vostri sforzi non tarderanno ad arrivare. Basta avere solo un altro po’ di pazienza. In amore il consiglio delle stelle è alla massima cautela, non fate passi azzardati ed evitate discussioni.

CANCRO

Cari Cancro, nella giornata di oggi evitate polemiche in amore in particolare con persone dell’Ariete o della Bilancia. Rischiate di perderci la faccia o di incasinarvi inutilmente. Sul lavoro c’è tanta tensione, ma dovete mantenere la calma se non volete litigare con colleghi e superiori. Tante questioni ancora in sospeso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (25 novembre 2021), la Luna nel segno vi regala un buon momento in amore. Sul lavoro iniziate a progettare qualcosa di speciale e grandioso, i frutti non tarderanno ad arrivare. Siate fiduciosi.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata molto positiva: in amore relazioni nate in questa fase possono dare grandi frutti. Le stelle vi proteggono sul fronte sentimentale. Sul lavoro c’è una certa tensione con colleghi e superiori. Non dimenticatevi di dimostrare a tutti il vostro valore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: tornate a ruggire sia in amore che sul lavoro.