Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un momento positivo in amore. In particolare chi è single da tempo e ha voglia di rimettersi in pista. Non perdete le speranze, le cose belle accadono quando meno ve lo aspettate. Per quanto riguarda il lavoro, fatevi avanti e siate intraprendenti, è il momento di ripartire alla grande.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (23 settembre 2021), la Luna vi regala splendide emozioni, cercate di coglierle al volo e non farvele sfuggire. Lavoro? Non dovete avere fretta, soprattutto se siete chiamati a prendere decisioni importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata di recupero in amore. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, approfittate per chiarirvi. A volte basta poco per risolvere un malinteso. In arrivo un weekend ricco di passione ed emozioni, con la Luna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata parte bene.

CANCRO

Cari Cancro, la fiducia nel partner è altissima, potreste metterci la mano sul fuoco. In generale si prevede una giornata positiva, ma attenzione a livello lavorativo perché alcuni progetti subiranno una frenata anche brusca. Ma alla fine risolverete tutto e raccoglierete i meritati frutti. Avanti così!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 settembre 2021), per voi si prospetta una giornata nella quale fare i conti con alcune piccole discussioni in amore, anche se non dipendenti dalla vostra volontà. Capitolo lavoro: occhio a qualche collega invidioso che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

VERGINE

Cari Vergine, giornata favorevole grazie alla Luna nel vostro segno. La giornata potrebbe essere davvero propizia per quanto riguarda i sentimenti: chi è single potrebbe trovare l’anima gemella, mentre le coppie di lunga data potranno pensare a passi in avanti importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: grandi emozioni in arrivo. Lavoro? Niente fretta.

