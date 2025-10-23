Icona app
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel segno, affiancata dal Sole, porta una nuova energia nei sentimenti. Sarete più carismatici e, nelle giornate del 24 e 25 ottobre, potreste vivere momenti di grande passione, ritrovando piaceri ed emozioni dimenticate. Lavoro? Anche in campo lavorativo il clima migliora: arrivano riconoscimenti attesi e segnali positivi per chi esce da un periodo di fermo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 ottobre 2025), le giornate sono dominate da tensioni e incomprensioni, sia in ambito sentimentale sia tra le mura di casa. La grande sensibilità rischia di farvi sentire sotto pressione anche per questioni che non dipendono da voi. Per quanto riguarda il lavoro, fatica e stress sono parole chiave per il momento, anche per via di cambiamenti interni che vi hanno portato a nuovi ruoli o a cambi di sede o ambienti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è il momento di concretizzare i sogni, puntando su relazioni che vi nutrano emotivamente e psicologicamente. Non lasciate che le insicurezze guidino le vostre decisioni, guardate all’immediato futuro con entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, analizzate con lucidità ogni possibilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se una situazione sentimentale finora traballante tende a peggiorare, non rifugiatevi nei consigli altrui, ma cercate dentro di voi la forza per un cambiamento che sia davvero personale. Capitolo lavoro: grinta e costanza caratterizzano il periodo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 ottobre 2025), le relazioni che hanno già superato varie prove ora si rinsaldano grazie alle esperienze passate. Capitolo lavoro: per le persone che hanno più progetti o contratti in essere è probabile che ci sia un cambiamento in corso.

PESCI

Cari Pesci, con Mercurio a favore non è escluso che nascano delle emozioni speciali. Solo chi vive una relazione traballante dovrebbe evitare di lasciarsi sopraffare dalle paure e dalle insicurezze. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono vantaggiose per questioni economiche e potrebbero favorire soluzioni rapide a problemi di tipo burocratico o legale che si trascinano da tempo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Venere nel segno, affiancata dal Sole, porta una nuova energia nei sentimenti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 20-26 OTTOBRE 2025
