Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, potrebbero emergere questioni latenti rimaste in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, l’ambiente si presenta complesso e pieno di sfide ma ogni rallentamento va interpretato come un’opportunità di riflessione e miglioramento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 ottobre 2025), arriva un’atmosfera più distesa, anche se nel corso delle ultime settimane ci sono stati momenti di forte nervosismo. Per quanto riguarda il lavoro, per chi lavora in proprio o si dedica al commercio le stelle promettono sviluppi interessanti. Mercurio in opposizione porta revisione dei conti.

GEMELLI

Cari Gemelli, ottime prospettive per i sentimenti, in particolare nel corso del prossimo fine settimana, quando potrete conquistare con fascino magnetico chi desiderate. Capitolo lavoro: sono favoriti i lavori pratici, manuali o imprenditoriali.

CANCRO

Cari Cancro, sentimenti in primo piano e necessità di piccoli o grandi chiarimenti. Le coppie che hanno fatto una scelta di vita sono più serene. Per quanto riguarda il lavoro, discreto periodo dal punto di vista della realizzazione personale. Sogni e progetti coltivati nel tempo ora hanno una concreta possibilità di vedere la luce.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 ottobre 2025), l’amore si colora di nuove sfumature positive. Se siete in coppia, il dialogo e il sentimento diventano più profondi, ma prestate grande attenzione a non farvi trascinare da orgoglio ed eccessiva rigidità giudicando torti e ragioni. Lavoro? Buon periodo per chi lavora a contatto con il pubblico, nella vendita o nei servizi.

VERGINE

Cari Vergine, periodi di insicurezza e malinconia vanno finalmente lasciati alle spalle. Capitolo lavoro: il periodo offre spunti di miglioramento e possibilità di pianificare progetti per l’anno che verrà, ma siate prudenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: ottime prospettive per i sentimenti.