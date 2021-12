Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 23 dicembre – per voi sarà una giornata nella quale dovreste chiarirvi con il partner, in modo da ritrovare serenità in vista delle festività natalizie. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi della solita routine, e soprattutto di dover avere a che fare con persone di cui non avete stima e fiducia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 dicembre 2021), per voi sarà una giornata molto positiva per i sentimenti. Dovete guardarvi attorno, soprattutto se siete single e ancora in cerca dell’anima gemella. Capitolo lavoro: proposte interessanti in arrivo, fatevi trovare pronti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, partite con il piede giusto e vedrete che sarà una giornata molto positiva. Approfittatene per fare qualcosa di speciale con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, serve prudenza. Attenzione alle spese, ultimamente ne avete avute di eccessive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore non buttatevi giù. Chi si è lasciato da poco non ha certo voglia di festeggiare per il Natale, ma dovete reagire e andare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, gli impegni sono tanti, ma dovete anche ritagliarvi del tempo per voi stessi e per rilassarvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 dicembre 2021), sarà una giornata nella quale non dare spazio in amore alle polemiche, soprattutto se inutili e pretestuose. Con queste stelle non è facile andare avanti, per cui servirà maggiore attenzione in tutto ciò che fate.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi – 23 dicembre – sarà una giornata positiva in amore, se ci sono dei problemi, è meglio chiarire. Fatelo il prima possibile, in modo da godervi un Natale sereno. Per quanto riguarda il lavoro, avete tante idee e progetti da portare avanti, presto ci saranno belle novità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: novità e serenità sia in amore sia sul lavoro.