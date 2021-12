Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, con la Luna favorevole nelle prossime ore ci saranno grandi opportunità in amore, soprattutto per le coppie di lunga data. Se ci sono state delle discussioni con il partner, le riappacificazioni ci saranno. Non temete. Per quanto riguarda il lavoro, volete cambiare aria e rimettervi in gioco.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 dicembre 2021), per voi si prospetta una giornata molto agitata in amore. Cercate di mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i liberi professionisti in vista di un 2022 molto promettente.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – 23 dicembre – è una giornata sottotono in amore, perché la Luna è contraria. Se dovete costruire qualcosa di speciale o avete qualcosa da dire, fatelo il prima possibile. Capitolo lavoro: avete progetti importanti da realizzare, cercate di chiuderli prima di Natale, anche se la stanchezza si fa sentire.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi – giovedì 23 dicembre – per voi sarà all’insegna della prudenza, perché l’opposizione del Sole si fa sentire. Possibili litigi e discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di prendere decisioni importanti per il futuro. Osate di più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (23 dicembre 2021), per voi sarà una giornata positiva in amore, potete iniziare a costruire qualcosa di speciale con il partner, come una convivenza, un figlio o addirittura il matrimonio. Per quanto riguarda il lavoro, occhio a risposte ambigue da parte di colleghi.

VERGINE

Cari Vergine, approfittate di questi giorni di festa per stare insieme alle persone amate, soprattutto se le vedete molto poco. Capitolo lavoro: non dovete essere eccessivamente dei perfezionisti e i soliti precisini, altrimenti rischiate di rimanere indietro. Esiste un giusto mezzo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata molto positiva in amore, tornate a ruggire come sapete fare.