Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 22 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere è ancora in una fase di instabilità, nelle relazioni in crisi le tensioni sono abbastanza forti. Attenzione a cosa dite. Capitolo lavoro: non mancheranno novità, Giove è favorevole, per ora ci sono delle buone protezioni. Non bisogna preoccuparsi eccessivamente delle ostilità altrui.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 maggio 2025), il momento non è ideale per intraprendere relazioni sentimentali, soprattutto se impegnative. Anche in ambito lavorativo si percepisce un clima di tensione che, però, prelude ad un momento di grande forza…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo 22 maggio 2025 sarà opportuno limitare gli scontri e l’insoddisfazione. Le storie nate negli ultimi mesi dovranno andare avanti con maggiore grinta. Capitolo lavoro: piano piano ci avviciniamo al periodo di recupero, da giugno Giove non sarà più opposto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere è ancora contraria, ma tenete duro ancora per un po’: dal 6 giugno tornerà favorevole. L’amore è presente, tuttavia numerose questioni pratiche vi inducono a riconsiderare i vostri atteggiamenti settimana dopo settimana. Lavoro? La seconda parte di questo 2025 porterà chiusure significative, soprattutto nei confronti di persone che ormai non hanno più valore o progetti che sono troppo statici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 maggio 2025), gli amori più importanti possono essere gestiti con maggiore rigore rispetto al solito. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono elementi di disturbo così gravi da far pensare a problemi irrisolvibili.

PESCI

Cari Pesci, questo per voi è un periodo di tensioni, amori e forse revisioni ma solo per le coppie di lunga data. Molto dipende dalle situazioni personali. Per quanto riguarda il lavoro, situazioni favorevoli in arrivo, discussioni in merito ad un rinnovo contrattuale. In caso di colloqui e prove, si potranno ottenere ottimi risultati finali.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: abbastanza bene l’amore. Sul lavoro non ci sono problemi irrisolvibili. Buona settimana per voi.