Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 21 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 21 gennaio 2021 – avrete il bisogno di dire tutto quello che pensate con sincerità, senza peli sulla lingua. Ovviamente non dovete frenarvi o dire bugie, ma cercate di non urtare la sensibilità di chi vi circonda, e in particolare delle persone a cui volete più bene. Insomma, un po’ di diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – giovedì 21 gennaio 2021 -, è un periodo sottotono nei rapporti con il partner. Le polemiche ultimamente sono all’ordine del giorno, e questo vi rende nervosi. Affrontate con entusiasmo le sfide che vi si pongono davanti e vedrete che tutto andrà per il meglio. Attenzione anche alle spese, ne avete avute di eccessive.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, buon periodo in amore per il vostro segno. Approfittatene soprattutto se siete single da tempo. Tante cose presto torneranno al loro posto. Che volete di più? Nuove proposte arriveranno anche sul fronte lavorativo. Valutatele con calma, anzi siate propositivi, ma prima di accettare valutate pro e contro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi potrete risolvere tante incomprensioni in atto da tempo in amore. Con il partner non tutto funziona più come un tempo. Sicuri di voler andare avanti o meglio voltare pagina e cercare nuove avventure? Sul lavoro massima prudenza se dovete affrontare questioni delicate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (giovedì 21 gennaio 2021), si prospetta una giornata davvero complessa, soprattutto in ambito sentimentale. Mantenete la calma se non volete litigare inutilmente con il mondo intero. Abbiate pazienza se qualcosa non va come vorreste, d’altronde gli imprevisti possono capitare. Non abbattetevi e valutate un nuovo progetto lavorativo da portare avanti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – 21 gennaio – secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivete una fase di recupero, necessaria dopo un periodo complesso. Non tutto però è stato risolto. Nei prossimi giorni infatti non mancheranno i momenti no. Disagi all’orizzonte, ma riuscirete a superarli prima del previsto. Sul lavoro dovrete impegnarvi di più per raggiungere i vostri obiettivi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: finalmente avete risolto molti problemi e tante questioni sono tornate al loro posto.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 21 gennaio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 21 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 21 gennaio 2021