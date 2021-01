Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se siete single da molto tempo, potreste essere alla ricerca di un nuovo amore. Buttatevi e datevi da fare con entusiasmo, senza timore di conoscere gente diversa. Ci potranno essere solo risvolti positivi. Accogliete con entusiasmo anche nuove proposte sul lavoro, valutando bene pro e contro prima di accettare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (21 gennaio 2021), la Luna nel segno è sicuramente un transito positivo, anche se in questa giornata risultate essere piuttosto agitati, perché sono tanti i problemi e i pensieri che vi frullano per la testa. In generale però è un periodo favorevole se dovete prendere decisioni importanti o per portare avanti i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – giovedì 21 gennaio 2021 – sarà una giornata nella quale fare molta attenzione, i problemi, soprattutto a livello economico non mancano. Cautela, perché la situazione sta diventando preoccupante. Disagio anche all’interno della coppia: se avete discusso con il partner, parlatevi e chiaritevi.

CANCRO

Cari Cancro, preparatevi perché sarà una giornata davvero interessante per il vostro segno. Approfittatene. La Luna infatti non è più contraria. Inoltre Saturno non ha più un transito negativo, per cui avete un quadro astrale molto favorevole. Portate avanti i vostri progetti e attuate i cambiamenti che ritenete opportuni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – giovedì 21 gennaio 2021 – questa sarà una giornata complessa e sottotono: capite che non tutto sta funzionando come vorreste, e questo vi rende nervosi e sottotono. Un’agitazione che riguarda anche il settore professionale. Cercate di non riversare il vostro stress sul partner. Piano piano ritroverete il giusto equilibrio e la serenità necessari. mantenete la calma.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi – giovedì – per voi si prospetta una giornata molto positiva, con un quadro astrale invidiabile. Avete infatti Luna e Marte favorevoli. Ottime notizie anche sul fronte finanziario. Potete portare avanti con fiducia e ottimismo i vostri progetti. Attenzione ovviamente a non spendere troppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avete un quadro astrale ottimo. Approfittatene.

