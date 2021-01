Oroscopo Paolo Fox della settimana 18-24 gennaio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 18 al 24 gennaio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 18 gennaio 2021 al 24 gennaio 2021.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana aiuta i più coraggiosi del segno. Se la vostra storia d’amore è finita da poco, cercate di capire cosa è andato storto e, se è possibile, tentate il riavvicinamento. Le relazioni che hanno superato la crisi del 2020 ora sono più forti e mature. Giove nel vostro segno zodiacale favorirà i progetti che riguardano i figli e la casa. Se state cercando una promozione, questa è la settimana giusta per ripartire. I liberi professionisti potrebbero ottenere qualche risultato piacevole. Torna l’ottimismo. Cinque stelle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (18-24 gennaio 2021), se avete una relazione con una persona sposata oppure troppo lontana, è normale che siate indecisi se continuarla o meno. Durante la settimana saranno intriganti i rapporti con i segni dell’Ariete e dell’Acquario. Se avete una relazione complicata, è arrivato il momento di fare una scelta. Le giornate migliori sono quelle di metà settimana, ma comunque con Giove dissonnante è meglio evitare contrasti. Quattro stelle.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale dell’astrologo, per voi sono previste cinque stelle. Nel 2020 le cose non sono andate come desideravate, adesso avete una grande voglia di recuperare. Questa settimana vi regalerà sensazioni speciali, anche se non le state cercando. Potrebbe arrivare una proposta improvvisa. Le coppie che brillano d’amore e di fiducia sono più comprensive e hanno una grande voglia di nuovi progetti. In campo professionale, ci saranno buone novità.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In questa settimana di gennaio (18-24) potrebbero nascere nuovi amori o nuove amicizie, anche se Venere non è completamente dalla vostra parte. Nelle coppie in cui c’è stato un tradimento non sarà facile dimenticare. La fiducia potrà essere riconquistata, ma servirà tempo e lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, avete conosciuto momenti difficili negli ultimi due anni, ma adesso le cose si stanno sbloccando.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (18-24 gennaio 2021), questi non sono i giorni adatti per farvi avanti in amore. Con Giove e Saturno opposti potreste fare un incontro trasgressivo. L’incontro giusto può avvenire anche per caso, ma queste stelle invitano a essere cauti. Da molto tempo (troppo…), alcuni nativi del Leone stanno riversando i problemi lavorativi nei rapporti di coppia, motivo in più per sfruttare questa settimana per godersi un sano relax. Lavoro? Avete bisogno di recuperare, iniziare nuovi progetti, trovare collaboratori interessanti. Tre stelle.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, alcuni single del segno hanno deciso di non concedersi più in amore, ma questo è sbagliato. Un errore enorme. L’amore è molto importante nella vita, anche per le persone che mettono al primo posto il lavoro e i soldi. I legami con Gemelli e Vergine dovranno essere gestiti con molta attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti professionali che avete in mente possono svilupparsi nei prossimi mesi. Quattro stelle.

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi desiderano vivere emozioni nuove e liberarsi di qualche peso. Chi vive due storie contemporaneamente deve fare una scelta al più presto. Venere in aspetto contrario può portare momenti di forte disagio. Nei prossimi giorni con i segni del Cancro e dell’Ariete potrebbero nascere problemi difficili da superare. Periodo di riflessione per coloro che vogliono sposarsi. Non sottovalutate le proposte che si presentano sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste tre stelle. Spesso siete voi che sollevate dubbi sulla lealtà del partner. Se continuate con questi scontri, rischiate di vivere una settimana parecchio agitata. I legami con i nativi del Toro e del Sagittario saranno conflittuali. A febbraio Venere farà da spartiacque e si salveranno solo i rapporti più importanti. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee saranno valorizzate ma non sarà possibile fare grandi cose a livello economico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, entro febbraio potrebbe nascere una bella emozione. In questa settimana non si escludono ritorni di fiamma. In campo professionale, questo è un periodo di rinascita. Giove è attivo già da qualche settimana e le occasioni non mancheranno, dunque, lavorate e impegnatevi di più. Cinque stelle.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle anche per voi. Venere è amica del vostro segno e promette una stagione importante per gli incontri. Le coppie che di recente hanno superato qualche burrasca, ora possono andare avanti meglio. Per quanto riguarda il lavoro, tutto si muove in maniera positiva. Potreste trovare un accordo per un contratto o per un nuovo impiego.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (18-24 gennaio 2021), per voi sono previste cinque stelle. Giove nel segno vi renderà molto attivi. Fate piazza pulita di quello che è andato storto nel 2020. Voi siete il segno del futuro e non vi piace guardare al passato. Tra qualche settimana anche Venere sarà nel segno e sarà possibile vivere un’emozione in più. Le relazioni forti pensano a fare un figlio oppure a una nuova casa. Il 2021 è l’anno giusto per rimettersi in gioco anche sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, gli incontri che nasceranno in questa settimana saranno interessanti. Bene i legami con Capricorno con cui spesso c’è una forte attrazione. Con l’Acquario potete fare progetti in grande stile. Più complicati i rapporti con Vergine e Gemelli. In campo professionale, c’è una buona atmosfera e potete riflettere su qualche progetto da lanciare nei mesi primaverili. Quattro stelle.

