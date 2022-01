Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 20 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, venite da giornate pesanti, avete bisogno di prendervi del tempo per voi stessi e per ricaricare le pile. Potete così prendere le decisioni migliori per voi stessi e per il partner. Per quanto riguarda il lavoro, si bloccano alcuni progetti, mentre altri possono ripartire con entusiasmo. Abbiate pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 gennaio 2022), in questo periodo siete giù di corda e il morale non vi assiste. Le cose miglioreranno nel corso del pomeriggio, ma al mattino meglio tenere la bocca cucita. Per quanto riguarda il lavoro, il fine settimana sarà particolarmente favorevole.

GEMELLI

Cari Gemelli, marzo si avvicina e l’amore comincia a sbocciare… I sentimenti con l’arrivo della primavera saranno protagonisti delle vostre vita. Chi è single potrà incontrare l’anima gemella, mentre chi ha una relazione stabile e duratura nelle prossime ore potrà programmare qualcosa di speciale.

CANCRO

Cari Cancro, nel pomeriggio di oggi – 20 gennaio 2022 – si recupera sotto ogni punto di vista. Cercate di non affaticarvi e non perdere tempo in discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono ottime opportunità da cogliere al volo il prima possibile. Ma valutate pro e contro prima di accettare e non agitate le acque senza motivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 gennaio 2022), avete bisogno di attenzione verso voi stessi e il prossimo. Potete vivere forti emozioni, ma dovete capire da che parte andare. Per quanto riguarda il lavoro, è il caso di programmare una pausa. Non siete fatti di ferro e ogni tanto è necessario staccare.

VERGINE

Cari Vergine, un pomeriggio pieno di grandi emozioni e conquiste, grazie ad una Luna splendida. Capitolo lavoro: tanti pianeti vi sorridono e sono allineati per il verso giusto. Potete fare incontri fruttuosi e produttivi, sta a voi trasformarli in qualcosa di speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: il fiore dell’amore sboccia e vi dona frutti succulenti da cogliere al volo.