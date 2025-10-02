Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 2 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sei chiamato a trovare compromessi, soprattutto nei rapporti personali. In amore serve ascolto reciproco. A livello professionale è il momento di chiudere questioni lasciate in sospeso. Qualche tensione fisica va scaricata con relax. Periodo di maggiore stabilità, anche in campo affettivo. Nei rapporti serve pazienza, soprattutto se ci sono state incomprensioni. Sul lavoro i progressi arrivano passo dopo passo, senza accelerazioni forzate. La calma sarà la tua forza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), grande intensità emotiva, con relazioni che diventano più profonde e significative. Sul lavoro puoi emergere, ma occhio a possibili rivalità. Energia alta: sfruttala per costruire senza forzare i tempi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e di nuove esperienze. In amore potresti cercare stimoli fuori dal solito contesto. Il lavoro favorisce viaggi, studi o attività che aprono orizzonti. Segui l’istinto, ma resta con i piedi per terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, lento ma sicuro recupero in campo affettivo: se ci sono state tensioni, ora puoi mettere basi più solide. Sul lavoro la costanza continua a premiarti. Attenzione allo stress: prenditi spazi di riposo e ricarica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), creatività e originalità sono al massimo, ma nei rapporti personali potresti sembrare sfuggente. Il lavoro favorisce chi osa strade nuove. Non trascurare però chi ti vuole bene: un po’ di equilibrio è necessario.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e intuizione oggi ti guidano bene. In amore vivi emozioni profonde, sul lavoro sei pronto a rimettere in gioco vecchi progetti. La salute chiede attenzione ai ritmi: alterna impegno e recupero.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

