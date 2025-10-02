Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:06
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 2 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 2 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sei chiamato a trovare compromessi, soprattutto nei rapporti personali. In amore serve ascolto reciproco. A livello professionale è il momento di chiudere questioni lasciate in sospeso. Qualche tensione fisica va scaricata con relax. Periodo di maggiore stabilità, anche in campo affettivo. Nei rapporti serve pazienza, soprattutto se ci sono state incomprensioni. Sul lavoro i progressi arrivano passo dopo passo, senza accelerazioni forzate. La calma sarà la tua forza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), grande intensità emotiva, con relazioni che diventano più profonde e significative. Sul lavoro puoi emergere, ma occhio a possibili rivalità. Energia alta: sfruttala per costruire senza forzare i tempi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e di nuove esperienze. In amore potresti cercare stimoli fuori dal solito contesto. Il lavoro favorisce viaggi, studi o attività che aprono orizzonti. Segui l’istinto, ma resta con i piedi per terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, lento ma sicuro recupero in campo affettivo: se ci sono state tensioni, ora puoi mettere basi più solide. Sul lavoro la costanza continua a premiarti. Attenzione allo stress: prenditi spazi di riposo e ricarica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), creatività e originalità sono al massimo, ma nei rapporti personali potresti sembrare sfuggente. Il lavoro favorisce chi osa strade nuove. Non trascurare però chi ti vuole bene: un po’ di equilibrio è necessario.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e intuizione oggi ti guidano bene. In amore vivi emozioni profonde, sul lavoro sei pronto a rimettere in gioco vecchi progetti. La salute chiede attenzione ai ritmi: alterna impegno e recupero.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità e intuizione oggi ti guidano bene. In amore vivi emozioni profonde, sul lavoro sei pronto a rimettere in gioco vecchi progetti. Periodo di maggiore stabilità, anche in campo affettivo. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 SETTEMBRE-5 OTTOBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
