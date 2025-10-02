Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:06
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata vivace, con energie che spingono verso nuove iniziative. In amore c’è voglia di chiarire e aprirsi, mentre sul lavoro nascono idee da non sottovalutare. Attenzione solo agli eccessi di entusiasmo: dosare le forze sarà la chiave.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), periodo di maggiore stabilità, anche in campo affettivo. Nei rapporti serve pazienza, soprattutto se ci sono state incomprensioni. Sul lavoro i progressi arrivano passo dopo passo, senza accelerazioni forzate. La calma sarà la tua forza.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio amico ti rende brillante nei contatti e nelle idee, ma potresti vivere qualche sbalzo d’umore. In amore meglio chiarire subito le cose. Il lavoro offre opportunità interessanti, specie se richiedono flessibilità e creatività.

CANCRO

Cari Cancro, Luna e pianeti favorevoli portano energia positiva. Ottimo momento per aprirti a nuove emozioni, dare spazio a sentimenti o progetti rimasti in sospeso. Sul lavoro arriva la spinta giusta per realizzare ciò che avevi rimandato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), non mancano tensioni, specie nei rapporti di coppia o familiari, ma se usi il dialogo puoi superarle. Sul lavoro i frutti degli sforzi iniziano a vedersi, anche se resta qualche ostacolo da superare. Non sprecare energie in polemiche sterili.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle indicano movimento: Venere porta sorprese in amore, mentre sul lavoro c’è spazio per cambiamenti positivi. La tua razionalità resta un punto fermo, ma oggi anche l’intuito può guidarti al meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le stelle indicano movimento: Venere porta sorprese in amore, mentre sul lavoro c’è spazio per cambiamenti positivi.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca