Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 18 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le tensioni nella vita sentimentale nel corso delle prossime ore andrebbero affrontate con maggiore leggerezza. Alcune preoccupazioni o distrazioni, dovute magari al lavoro, possono aver ridotto il tempo e le energie dedicate ai sentimenti. Marte nel segno e la dissonanza di Giove possono tradursi in fatica e la sensazione che l’impegno profuso non venga ripagato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 settembre 2025), a partire da questa settimana di metà/fine settembre Venere smette di essere in posizione sfavorevole nei vostri confronti. Alcuni momenti di agitazione potrebbero aver preso origine da eventi passati. Per quanto riguarda il lavoro, è opportuno evitare discussioni inutili. Mordetevi la lingua prima di fare disastri…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione a difficoltà di comunicazione o comprensione, è importante non esasperare i toni o tirare troppo la corda. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione lavorativa appare in fase di sblocco, da luglio, nuove idee e progetti hanno ripreso spazio e ora è il momento di metterli in pratica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere favorisce una fase di recupero nella vita sentimentale, anche se molti stanno lottando per affermare le proprie idee o si sentono distanti dalle posizioni del partner. Capitolo lavoro: entro il mese di ottobre sarà necessario rivedere il proprio ruolo all’interno di un’azienda, oppure ridefinire le priorità e le collaborazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 settembre 2025), questa è l’ultima settimana con Venere in posizione sfavorevole. Godetevela. Lavoro? Per i professionisti autonomi è un periodo di scelte significative che si ripercuoteranno sulle settimane a venire.

PESCI

Cari Pesci, l’amore passa in secondo piano: può esserci qualcuno lontano o qualche discussione familiare, in particolare sabato e domenica, che contribuirà a creare tensione. Per quanto riguarda il lavoro, le persone in cerca di occupazione hanno ottime opportunità in questo periodo per avanzare richieste e valutare opzioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Venere favorisce una fase di recupero nella vita sentimentale.