Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 18 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le influenze astrali risultano generalmente favorevoli per la sfera sentimentale, anche se bisognerà fare attenzione all’opposizione di Mercurio che, a partire da oggi (giovedì 18 settembre 2025), potrà provocare qualche attrito all’interno della coppia. Lavoro? Le scadenze e le attività da portare a termine saranno numerose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 settembre 2025), in questo periodo è fondamentale prestare una particolare attenzione alla gestione dei sentimenti. Il fine settimana promette momenti intensi. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete essere preoccupati per l’esito delle scelte lavorative che vi trovate ad affrontare.

GEMELLI

Cari Gemelli, negli ultimi tempi sono stati compiuti diversi passi avanti nella sfera sentimentale, le decisioni prese durante l’ultimo weekend hanno rappresentato per alcuni un cambiamento di vita importante. Capitolo lavoro: periodo interessante, in particolare per chi deve portare avanti trattative o formalizzare accordi.

CANCRO

Cari Cancro, questa che state vivendo è una fase che vede incontri positivi e significativi, spingendo alcune coppie a valutare passi rilevanti come la convivenza o un progetto di matrimonio. La posizione di Giove rappresenta fertilità. Cogliete l’attimo. Per quanto riguarda il lavoro, il momento è stimolante. Datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 settembre 2025), questo periodo offre condizioni favorevoli per la vita sentimentale. Anche chi non ha una relazione stabile potrà incontrare persone nuove. L’influsso di Marte stimola la voglia di vivere i rapporti con maggiore partecipazione e autenticità. Per quanto riguarda il lavoro, emergono segnali di possibile rinnovamento. La settimana si presenta propizia.

VERGINE

Cari Vergine, Venere entra nel segno, porta nuove prospettive in ambito affettivo. È il momento di dare spazio ai sentimenti e riscoprire il piacere di amare. Lavoro? Potreste trovarvi a dover accettare un nuovo progetto o incarico lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: periodo che offre condizioni favorevoli per la vita sentimentale. Ottime notizie dal lavoro.