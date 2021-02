Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi (giovedì 18 febbraio 2021) ci sono ottime prospettive e chance in amore. Sfruttate questo quadro astrale positivo per affrontare eventuali problemi con il partner e risolverli al presto. Al contrario non è un periodo felice sul lavoro: studiate bene ogni mossa e non agite troppo d’istinto, altrimenti potreste prendere decisioni affrettate e pentirvene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (18 febbraio 2021), ci sono ottime notizie in amore per il vostro segno, soprattutto per le coppie storiche. La Luna infatti vi protegge, ma potrebbero esserci problemi per le relazioni nate da poco. Permangano parecchi dubbi. Se vivete una relazione che ormai non vi soddisfa più, abbiate il coraggio di chiuderla. Sul lavoro, attenti a colleghi invidiosi del vostro successo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi si prevede molto positiva in amore, soprattutto per i single: potreste fare piacevoli incontri che potranno trasformarsi in qualcosa di speciale. Il weekend sarà al top per i sentimenti. Sul lavoro molti di voi hanno voglia di nuovi stimoli e opportunità, guardatevi attorno. Bene anche lo studio.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 18 febbraio 2021 – ci saranno ottime prospettive per chi è single da tanto tempo: potreste incontrare l’anima gemella quando meno ve l’aspettate. Sul lavoro siete parecchio indecisi sul da farsi. Ma il momento di rimboccarsi le maniche è arrivato: entro giugno dovrete prendere decisioni per il futuro.

LEONE

Cari Leone, come vi abbiamo detto questo per voi non è un periodo fortunato. Siete infatti davvero nervosi e polemici e basta poco per farvi perdere la pazienza. Anche se non è facile, provate a mantenere la calma. Bene invece il lavoro: valutate però pro e contro prima di accettare un’offerta. Non fate scelte azzardate.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 febbraio 2021), potrebbero esserci screzi e incomprensioni in amore, soprattutto nel fine settimana. Mantenete la calma ed evitate inutili litigi con il partner. Tanta stanchezza sul lavoro: attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, voi andate dritti per la vostra strada.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: tante novità in amore, soprattutto per i single.

