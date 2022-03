Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 17 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata positiva in amore, soprattutto per chi è single da tempo. Nelle prossime ore potreste fare ottimi incontri in amore, magari è il momento di rimettersi in pista in cerca dell’anima gemella. Lavoro? Giornata ottima sul fronte lavorativo, portate avanti i nuovi progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 marzo 2022), la Luna torna favorevole e promette grandi cose in amore. Potete sistemare la situazione e costruire rapporti duraturi. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo d’oro: potete mettervi in gioco e portare avanti i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata nella quale prestare la massima attenzione in amore. Le relazioni, anche stabili e durature, verranno messe a dura prova. Giornate ottime per discutere di lavoro e lanciarvi in nuove avventure. Rimandate discussioni o decisioni importanti dal 20 marzo in poi.

CANCRO

Cari Cancro, giornata molto polemica, potreste dire qualche parola di troppo e alla fine pentirvene. Per quanto riguarda il lavoro, situazioni complesse e disagiate, questioni legali potrebbero finalmente risolversi, ma dovete farvi aiutare e consigliare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 marzo 2022), nelle relazioni dovete essere prudenti e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Se ci sono stati litigi, discussioni o cause legali, le stelle prevedono una risoluzione in tempi brevi. Ma servirà tranquillità.

VERGINE

Cari Vergine, evitate di impelagarvi in relazioni occasionali o complicate. Non siete i tipi, anzi preferite sempre storie lunghe e sentimentali ad avventure di una notte. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono questioni burocratiche complesse e da risolvere il prima possibile. Ma ci vuole il tempo necessario.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: ottimo sia l’amore sia il lavoro, è il momento di rimettersi in gioco alla grande.