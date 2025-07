Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 17 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si aprono possibilità in amore e nella vita sociale. Tuttavia, non lasciare che l’indecisione ti blocchi. Se hai una scelta da fare, punta su ciò che ti rende più sereno, non su ciò che “sembra giusto”. Attenzione all’ipercriticismo. Potresti ritrovarti a giudicare troppo duramente gli altri o te stesso. Ritaglia spazi di tranquillità. Il consiglio delle stelle è: accogli l’imperfezione, a volte è la chiave dell’armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 luglio 2025), le energie tornano a salire. È una giornata in cui potresti ricevere una buona notizia o avere una riconferma importante. Non farti frenare da vecchie paure: il passato non ha più potere su di te.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, stai vivendo una fase di trasformazione, ma oggi potresti sentirti nervoso o distratto. Prova a ritrovare il tuo centro prima di prendere decisioni. La sera porta chiarimenti, specie nei rapporti di lunga data. Non tutto si può risolvere con l’azione immediata: prendi tempo per capire dove vuoi andare davvero. Serata più serena.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, hai Saturno a favore e questo ti dona tenacia e lucidità. Ottimo giorno per far valere le tue idee, ma evita scontri diretti. Se hai un colloquio o una trattativa, preparati bene: puoi spuntarla.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 luglio 2025), hai voglia di cambiare tutto, ma il cielo invita alla cautela. Alcune situazioni sono più delicate di quanto sembrino. Rimanda le grandi rivoluzioni. In amore, evita parole affrettate.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità a fior di pelle. Questo ti rende empatico ma anche vulnerabile. La Luna ti aiuta a fare chiarezza dentro di te. Se sei in una relazione instabile, oggi potresti capire se vale la pena insistere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: hai Saturno a favore e questo ti dona tenacia e lucidità.