Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 17 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa è una giornata che vi farà pensare ai soldi. Non tutto ciò che desiderate si potrà realizzare perché troppo costoso. Avete bisogno di sistemare le finanze e c’è anche una certa voglia di rispondere a tono a qualche provocazione. Venere è amica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 agosto 2023), la giornata non è la migliore della settimana e il consiglio è proprio quello di stare alla larga dalle complicazioni. Giove resta nel segno e permette di superare molti fastidi. Oggi e domani qualcuno potrebbe farvi innervosire.

GEMELLI

Cari Gemelli, bello questo cielo per i sentimenti quindi lasciatevi andare in amore. Questo è un periodo di grandi novità nella sfera emotiva e sul lavoro c’è qualche dubbio.

CANCRO

Cari Cancro, questo è un periodo di ricostruzione per voi. Avete un forte senso di rivalsa e questo vi porterà ad avere molto successo. Potrebbero esserci piccoli ritardi ma non dovete preoccuparvi, ogni cambiamento che nasce adesso vi porterà lontano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 agosto 2023), è un periodo un po’ nervoso questo, siete abbastanza irritabili e voi, dopotutto, quando non riuscite a fare qualcosa vi arrabbiate solitamente. Attenzione a non stuzzicare un leone in questi due giorni perché potrebbe essere pericoloso.

VERGINE

Cari Vergine, nel lavoro sono cambiati i riferimenti e c’è anche chi ha dovuto rinunciare a un ruolo importante o affrontare dei disguidi. Giove favorevole, però, vi rende vincenti. Attenzione solo all’amore dove c’è un po’ di crisi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: si apre un periodo di grandi cambiamenti e ricostruzione per il vostro segno. Sarete in grado di dare una svolta.