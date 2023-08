Oroscopo Paolo Fox della settimana 14-20 agosto 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 14 al 20 agosto 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 agosto 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, la tua energia è sempre alle stelle, non c’è dubbio. Tuttavia, a volte questa può portarti ad esaurirti troppo in fretta. Cerca di controllare questo aspetto per evitare possibili problemi di salute. Nonostante il tuo forte spirito avventuroso, sarai più attratto dal confort del tuo divano che dall’esterno. In amore potresti vivere delle montagne russe emotive ma non temere: tutto si sistemerà nel migliore dei modi possibile!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la tua compatibilità con gli altri è in una forma strabiliante. Il tuo adattabilità ti permetterà di cavartela bene nelle prossime sfide. Le tue qualità saranno messe a dura prova ma tu sei un toro e sai come affrontare ogni situazione. La fortuna potrebbe non essere dalla tua parte questa volta, quindi cerca di fare attenzione alle decisioni che prendi.

GEMELLI

Cari Gemelli, sembra che tu stia navigando su una barca senza remi quando si tratta di amore e carriera, ma non perdere la speranza! Hai un’incredibile abilità nel creare equilibrio interno ed esterno che ti permetterà di superare queste burrasche. La tua energia è al massimo e la fortuna potrebbe girarti a favore nelle finanze.

CANCRO

Cari Cancro, non dimenticare di fare attenzione alle tue finanze e alla carriera, potrebbero essere piuttosto instabili. Nonostante tutto, sei dotato di una grande saggezza che ti aiuterà a superare le sfide impreviste. L’amore? Potrebbe essere un po’ altalenante ma ricorda: l’avventura è sempre dietro l’angolo!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (14-20 agosto 2023), sappi che la tua compatibilità con gli altri è al top! Sfrutta questa situazione per creare nuovi legami o rafforzare quelli esistenti. Tuttavia, le tue finanze potrebbero essere un po’ ballerine: attento a non fare spese inutili! In amore ci sono alti e bassi, ma nulla di preoccupante. La creatività? Non ti manca di certo.

VERGINE

Cari Vergine, le tue abilità sociali sono in gran forma. Sfruttale per migliorare carriera e finanze. Nonostante la tua emotività sia un po’ traballante, l’avventurosità non ti manca. La fortuna potrebbe giocarti brutti scherzi ma la saggezza compensa alla grande. In amore, fatti guidare dall’intuizione: non sbaglia mai.

BILANCIA

Cari Bilancia, il tuo senso di equilibrio interiore è davvero invidiabile. Tuttavia, nella tua vita potresti incontrare qualche difficoltà relativa alla carriera e alle finanze. Ma non temere! Il tuo spirito avventuroso ti aiuterà a superare gli ostacoli. In amore, invece, sei fortunato; sfrutta questa tua abilità per migliorare le tue relazioni sociali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in termini di compatibilità sei in un periodo di alti e bassi. Non è il massimo, ma dai! Sulla carriera stai andando forte, non abbassare la guardia. La tua salute potrebbe avere dei piccoli acciacchi: niente paura, solo piccole avvisaglie per prenderti cura di te stesso. Le tue finanze? Un po’ su e un po’ giù.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, non è un periodo da urlo per le tue finanze. Quindi fai attenzione a dove metti i tuoi soldi e pensa due volte prima di fare grandi spese. Sul lato positivo, stai mostrando una notevole adattabilità in tutte le sfide che la vita ti sta portando. Il tuo spirito avventuroso è sempre vivo e vegeto, quindi continua a esplorare nuove possibilità!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è un periodo facile per le tue finanze, cerca di essere più cauto con i tuoi investimenti. La tua energia e la tua avventurosità stanno soffrendo un po’, ma ricorda che ogni fase ha una fine. Nel campo dell’amore e della compatibilità sembra che ci sia qualche nuvola all’orizzonte. Non perdere tuttavia il tuo equilibrio interiore; la saggezza sta nel saper affrontare anche i momenti difficili con serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, sembra che tu stia cavalcando un’onda di buona fortuna ultimamente, ma non lasciare che il tuo entusiasmo ti distragga dalle tue responsabilità finanziarie. Nonostante la tua solida carriera, potresti aver bisogno di modificare le tue abilità sociali per mantenere l’equilibrio. In amore, è tempo di puntare all’adattabilità piuttosto che alla conquista.

PESCI

Cari Pesci, sembra che tu stia attraversando un periodo interessante. Nonostante la tua creatività sia al picco e l’adattabilità ti renda versatile in ogni situazione, potresti sentirti un po’ sottotono per quanto riguarda la fortuna. Ma non preoccuparti! La tua intuizione è affilata come una lama; usala a tuo favore. In amore, le cose forse non sono al top ma ricorda: tutto passa.

