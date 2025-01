Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 16 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è importante fare un piano d’azione in vista di febbraio, mese in cui tornerai in scena. Prepara il terreno per nuovi inizi e non temere di chiudere rapporti che non ti soddisfano più. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Ottime opportunità di successo in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 gennaio 2025), il cielo ti porta coraggio e capacità di azione. Attenzione a non analizzare troppo i dettagli; a volte è meglio seguire l’istinto. Giornata favorevole per iniziative audaci. Rimboccatevi le maniche. Rialzate la testa se venite da un momento di sconforto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna nel segno amico del Leone ti porta vivacità, ma anche una sottile irrequietezza. Cerca di canalizzare questa energia in attività costruttive e mantieni la calma nelle situazioni stressanti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un desiderio di pace e benessere ti invade positivamente. Venere nel segno amico dei Pesci favorisce l’aspetto edonistico, rendendo la giornata ideale per dedicarti a te stesso e ai tuoi piaceri. Piano piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 gennaio 2025), Giove e Venere sono dalla tua parte, portando armonia nelle relazioni e opportunità inaspettate. Sfrutta questa congiuntura favorevole per avanzare nei tuoi progetti personali e professionali. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

PESCI

Cari Pesci, un aspetto celeste dispettoso di Giove può creare qualche ostacolo nei rapporti personali. Sii paziente; in serata la situazione si schiarirà, permettendoti di essere più sereno e comprensivo. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: con questa Luna nel segno potrete ottenere grandi cose in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.