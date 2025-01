Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 gennaio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 16 gennaio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna nel segno amico del Leone ti porta vivacità, ma anche una sottile irrequietezza. Sfrutta questa energia per affrontare nuove sfide, ma evita decisioni impulsive. Non prendetevela se non tutto va come avreste voluto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 gennaio 2025), un desiderio di pace e benessere ti anima. Venere nel segno amico dei Pesci spiana i tuoi passi, favorendo armonia nelle relazioni e momenti di relax.

GEMELLI

Cari Gemelli, ispirazioni creative in fermento stimolano la tua mente. Giornata positiva per affari, esami e tutte le attività che richiedono dialettica ed elasticità mentale. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Approfittate per rilassarvi e ricaricare le pile dopo un periodo molto complesso.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi, 16 gennaio 2025, Marte e Saturno ti sostengono, migliorando la forma psicofisica. Ottimi i rapporti in famiglia e con le amicizie più fidate. Approfitta di questa energia per consolidare legami importanti. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non mollate se qualcosa non va secondo i piani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 gennaio 2025), la Luna nel tuo segno ti dona grande impeto. È il momento di programmare qualcosa di importante in vista dei prossimi mesi. La tua determinazione sarà premiata.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di lento recupero. Per avere una visione limpida del futuro, dovrai attendere la parte centrale dell’anno. Nel frattempo, concentrati su piccoli obiettivi quotidiani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con questa Luna otterrete grandi cose e potrete programmare qualcosa di speciale per i prossimi mesi.