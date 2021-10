Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 14 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le coppie in crisi oggi potranno smetterla di recriminare e accusarsi a vicenda. Sul fronte del lavoro, inizieranno nuovi percorsi. Chi si è messo in gioco potrà avere una buona risposta. Se invece restate con le mani in mano, rischiate di non prendere pesci.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (14 ottobre 2021), vi aspetta una giornata positiva per i sentimenti. Avrete tanta voglia di recuperare il tempo perduto. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo sarà favorevole per fare delle scelte importanti. Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, puntate al compromesso: non sbattete la porta, soprattutto se di mezzo ci sono questioni economiche.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi fate attenzione al segno del Cancro: in amore farete solo le cose importanti. Sul fronte del lavoro, si prospetta una giornata impegnativa e faticosa. Tenete duro e attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi Luna, Venere, Giove e Saturno saranno con voi: potrete parlare e affrontare argomenti delicati. Sul fronte del lavoro, avrete un problema da risolvere, ma le idee non vi mancheranno affatto. Sarete molto tesi, ma non temete: in arrivo chiarimenti. Potete togliervi belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 ottobre 2021), giornata positiva in amore: chi ha risolto un problema con il partner ora potrà riprendere un discorso interrotto. Sul fronte del lavoro, sarete chiamati a iniziare un nuovo percorso. Sentirete la voglia di dare una svolta alla vostra vita. Perché non farlo?

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, la giornata di oggi – giovedì 14 ottobre 2021 – sarà sottotono. Luna e Venere saranno in opposizione e quindi avrete qualche contrasto in amore, ma cercate di non isolarvi. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le nuove proposte. Il periodo migliore arriverà dal 28 di ottobre.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: risolti i problemi, ora potrete affrontare dei discorsi interrotti. Voglia di cambiamento? Buttatevi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 11-17 OTTOBRE