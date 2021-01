Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 14 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – giovedì 14 gennaio 2021 – sarà una giornata finalmente tranquilla e positiva in amore. Attenzione però: ci potrebbe essere qualche problema con i nati sotto il segno del Capricorno e del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbe essere un po’ di inquietudine soprattutto nel pomeriggio. Giove e Saturno favorevoli vi aiuteranno a risolvere ogni problema.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 gennaio 2021), nelle prossime ore avrete la Luna in aspetto critico: sarà una giornata nella quale dovrete evitare polemiche e discussioni, soprattutto in amore. Lavoro? Sarete chiamati a prendere decisioni importanti. Potrebbero aumentare i guadagni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi la Luna è davvero favorevole. Ottime notizie in amore, d’altronde con un quadro astrale del genere le cose non possono che andare per il meglio. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non prendere le cose di petto. Mantenete la calma e contate fino a dieci…

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi (14 gennaio 2021) in amore sarete chiamati a prendere delle scelte. Potreste anche decidere di voltare pagina. Periodo favorevole sul lavoro o negli studi: da tempo aspettate risposte, potrebbero arrivare a brevissimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la Luna in opposizione vi invita alla prudenza. Cercate di allontanare i pensieri negativi. Se avete in mente di introdurre cambiamenti importanti, fatelo ma con calma. Meglio un po’ di prudenza in più. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non spendere tutto quello che guadagnate… Risparmiate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi – 14 gennaio 2021 – sarà una giornata positiva e ricca di novità con la Luna nel vostro segno. Il meglio per quanto riguarda l’amore arriverà nel weekend. Marte, Venere e Sole favorevoli vi proteggono sul lavoro.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: un ottimo quadro astrale vi protegge sia sul lavoro sia in amore che avrà il suo apice nel weekend.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 11-17 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 14 gennaio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 14 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 14 gennaio 2021