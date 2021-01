Oroscopo Paolo Fox della settimana 11-17 gennaio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 11 al 17 gennaio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 11 gennaio 2021 al 17 gennaio 2021.

ARIETE

Cari Ariete, in amore è il momento di fare chiarezza dopo qualche discussione di troppo. A metà settimana potranno esserci ancora litigi e discussioni. In amore storie nate ora potranno trasformarsi in qualcosa di concreto, ma all’inizio andateci con i piedi di piombo. Sul lavoro novità positive anche se non ancora risolutive. Dopo la giornata di mercoledì potete iniziare ad avanzare delle proposte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, ultimamente siete molto polemici in amore. Le storie nate da poco si sviluppano nel migliore dei modi. Sta a voi coltivarle con attenzione. Se avete da poco chiuso un rapporto, non pensate al passato ma apritevi al futuro con ottimismo. Sul lavoro è il momento di prendere decisioni importanti. Non spendete troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, vivrete tra gennaio e febbraio mesi importanti per i sentimenti. Qualcuno di voi potrebbe fare conoscenze importanti oppure una vecchia fiamma potrebbe farsi risentire. Valutate bene come comportarvi, soprattutto se siete fidanzati. Ottime opportunità sul lavoro in questi primi mesi dell’anno. Potreste dare una svolta alla vostra carriera.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, se alcune vecchie conoscenze in passato vi hanno creato solo problemi, meglio tenervene alla larga e guardare al futuro con ottimismo. Le storie d’amore che nascono ora sono difficili. Evitate di innamorarvi di persone già impegnate o che non vi ricambiano. Sul lavoro, c’è qualche titubanza di troppo. Presto potranno arrivare piacevoli novità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (11-17 gennaio 2021), non date molto spazio in questo periodo all’amore. I tanti impegni lavorativi vi hanno allontanato dalla sfera sentimentale. Cercate di non trascurare il partner, se ne avete uno, e di non riversare su di lui il vostro stress. I single possono rimettersi finalmente in gioco. Sul lavoro, ogni rischio va ben calcolato. Saranno giornate impegnative.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, Venere di nuovo positiva porta grandi novità e opportunità sul piano sentimentale. Lasciatevi andare e vivete forti emozioni, soprattutto se siete single da molto tempo. Sul lavoro state attraversando un periodo positivo, approfittatene per portare avanti i vostri progetti. Se avete ottenuto qualcosa di concreto nel 2020, ora è il momento di renderlo ancora più stabile e duraturo.

BILANCIA

Cari Bilancia, sono stati anni difficili per voi in amore. Ora siete più liberi che mai e pronti a lanciarvi in nuove avventure. Non rattristatevi se le cose non vanno come vorreste e soprattutto non perdete la fiducia nei sentimenti. L’anima gemella potrebbe bussare alla vostra porta quando meno ve l’aspettate. L’anno trascorso è stato caratterizzato dall’ansia sul lavoro. Per fortuna ve ne siete liberati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, i prossimi giorni possono essere utili per superare polemiche e discussioni nate di recente. Usate la vostra diplomazia se non volete litigare inutilmente. Sul lavoro i problemi, soprattutto di natura legale, non sono mancati. Cercate di risolverli anche affiancati da persone competenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il transito favorevole di Venere si è interrotto, per cui cautela in amore. Non lanciatevi in storie d’amore con persone che sono troppo distanti da voi. Meglio pazientare un po’ in attesa che arrivi quella giusta. Sul lavoro date il massimo se avete progetti ambiziosi da realizzare. Le stelle vi assistono e potreste ricevere una proposta allettante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo settimanale, durante la prossima settimana dovete dare il massimo in amore. Venere infatti è favorevole, e questo va sfruttato. I tanti impegni non vi devono allontanare dal partner e dagli affetti più cari. Concedetevi un po’ di relax. I single o i giovanissimi sono pronti a tuffarsi nell’amore. Sul lavoro, potrebbe arrivare una piccola ricompensa. Cautela nelle spese.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, venite da cambiamenti importanti in amore. Se siete single entro febbraio potreste fare un incontro speciale che cambierà la vostra vita. Per voi non conta solo l’aspetto fisico, ma è soprattutto la mente a colpirvi. Sul lavoro, ora si può ripartire, ma ci vorrà del tempo prima di ottenere ciò che desiderate. Ottime opportunità con Giove e Saturno in transito nel segno.

PESCI

Cari Pesci, da un po’ di tempo sembra che abbiate paura di innamorarvi. Magari una forte delusione vi ha reso scettici, ma adesso è il momento di ripartire. Venere è favorevole, potreste incontrare una persona speciale. Sul lavoro, questa è una fase di recupero. Le opportunità migliori entro la primavera. Da mercoledì attenzione alle spese eccessive.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 11 gennaio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 11 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 11 gennaio 2021