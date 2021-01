Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 14 gennaio 2021 -, dopo giornate pesanti, inizierete a godere di un periodo finalmente favorevole in amore. Addirittura ottimo sul lavoro. Lanciatevi in nuove avventure con entusiasmo, ma fate il tutto con calma. Mettete un freno alla vostra smania, ci corre troppo rischia di andare a sbattere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 gennaio 2021), per voi si preannuncia una giornata all’insegna delle tensioni in amore. Qualche parola di troppo o qualche incomprensione potrebbe portare a spiacevoli litigi. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere meno impulsivi se non volete incrinare il rapporto con chi lavora con voi.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi (giovedì) per voi sarà una giornata da dedicare interamente o quasi all’amore. Avete tanto da dare a chi vi circonda e a chi se lo merita. I single nelle prossime ore potrebbero fare conoscenze importanti. Per quanto riguarda il lavoro, c’è tanta agitazione e tensione nell’aria.

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo – secondo l’astrologo – è bene usare la massima cautela: Venere è ancora in opposizione. Non temete: presto tutto si aggiusta. L’amore non è così lontano, siete voi che non lo state cercando adeguatamente. Per quanto riguarda il lavoro, attese novità importanti nei prossimi mesi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi sarà una giornata all’insegna della cautela. Anche se vivete un periodo fortunato, qualche giornata no ci può sempre stare. Per quanto riguarda il lavoro, se siete presi da un progetto importante, è meglio fermarsi perché non tutto sta andando come dovrebbe…

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi (giovedì 14 gennaio 2021) dovrete impegnarvi per risolvere un problema in amore. Provate a parlare con il partner e capire cosa non sta andando bene. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni collaboratori andranno cambiati nel prossimo futuro.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: dopo tante incertezze, l’amore rifiorisce, torna a rendervi felici. Ottima giornata anche sul lavoro.

