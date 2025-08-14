Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 14 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana il cielo vi invita a prendere il timone. Avete energie da vendere, ma attenzione: non basta correre, bisogna anche scegliere la direzione giusta. Se sul lavoro c’è un progetto in sospeso, ora potete sbloccarlo, ma dovrete farlo con diplomazia. In amore, torna la passione, ma anche il desiderio di chiarezza: niente mezze parole, dite quello che sentite. Weekend di fuoco: possibili incontri che lasciano il segno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 agosto 2025), voi amate la stabilità, ma questa settimana qualcuno potrebbe farvi vacillare con una proposta inattesa. Non è un male: a volte cambiare rotta porta sorprese meravigliose. Sul lavoro, attenzione alle distrazioni: serve concentrazione per chiudere bene una trattativa o un compito. In amore, dolcezza e concretezza vincono su tutto. Il fine settimana sarà perfetto per coccolarvi e godere dei piccoli piaceri.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete in grande movimento: messaggi, chiamate, contatti nuovi… insomma, la solita agenda piena. Questa settimana potreste ricevere un’informazione importante che cambia le carte in tavola. In amore, il vostro fascino è altissimo, ma evitate di disperdere le energie su troppe persone o storie. Weekend ideale per una gita o una serata frizzante con amici.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo vi chiede di fare ordine: nelle emozioni, nei rapporti, nelle priorità. È il momento di tagliare i rami secchi, anche se con un po’ di nostalgia. Sul lavoro, i risultati arrivano, ma richiedono ancora pazienza. In amore, serve un dialogo più aperto: a volte pensate che gli altri debbano “capirvi” senza parlare, ma questa settimana servono parole chiare. Sabato, concedetevi relax.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 agosto 2025), siete pronti a ruggire! Il cielo vi mette in prima fila, e molti noteranno la vostra determinazione. Sul lavoro, è il momento di osare una proposta che finora avete tenuto nel cassetto. In amore, siete passionali, ma attenzione a non essere troppo dominanti: il fascino funziona meglio se lascia anche spazio all’altro. Fine settimana brillante, ricco di inviti.

VERGINE

Cari Vergine, siete in una fase di perfezionamento: controllate ogni dettaglio, e fate bene, ma non trasformate la precisione in ansia. Questa settimana, una notizia inaspettata vi spinge a rivedere un piano. In amore, c’è spazio per recuperare un rapporto che si era raffreddato. Nel weekend, potreste trovare grande soddisfazione nel rimettere in ordine, ma anche in un momento di puro svago.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete in una fase di perfezionamento: controllate ogni dettaglio, e fate bene, ma non trasformate la precisione in ansia.