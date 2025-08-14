Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 14 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro equilibrio è messo alla prova: troppi impegni, troppe richieste, e poco tempo per voi. Questa settimana dovete imparare a selezionare. Sul lavoro, arriva un’occasione, ma dovrete dire subito “sì” o “no”. In amore, il cuore è più leggero: un incontro o una sorpresa riaccende il sorriso. Domenica, cercate bellezza: una mostra, un concerto, una passeggiata romantica.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 agosto 2025), il vostro intuito è una bussola infallibile, e questa settimana lo userete per capire chi vi è davvero vicino e chi no. Sul lavoro, serve un colpo di strategia: una mossa ben piazzata può aprire porte importanti. In amore, la passione non manca, ma evitate di scavare troppo nel passato: può riaprire ferite inutili. Weekend intenso, con emozioni forti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra voglia di libertà è alle stelle: vorreste mollare tutto e partire. Se non potete farlo fisicamente, create comunque nuovi orizzonti: corsi, progetti, amicizie. Sul lavoro, arrivo di notizie che vi spingono a rivedere le strategie. In amore, voglia di avventura e leggerezza. Sabato, fate qualcosa di inaspettato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati sugli obiettivi, ma non dimenticate di guardare anche a chi vi cammina accanto. Sul lavoro, un riconoscimento è vicino: non mollate adesso. In amore, più gesti e meno parole vi aiuteranno a consolidare il rapporto. Domenica, spazio a un po’ di meritato riposo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 agosto 2025), siete travolti dalle idee, e alcune sono davvero geniali: annotate tutto, perché nei prossimi giorni potrete trasformare un’intuizione in progetto concreto. Sul lavoro, possibili cambiamenti o novità improvvise. In amore, voglia di novità: single o in coppia, cercate stimoli e conversazioni brillanti. Fine settimana frizzante.

PESCI

Cari Pesci, siete sensibili come antenne: captate tutto, anche ciò che gli altri non dicono. Questa settimana, usate questa sensibilità per capire come muovervi in una situazione delicata. Sul lavoro, arriva una piccola conferma che vi rincuora. In amore, sentimenti profondi e sincera voglia di condivisione. Weekend da vivere in luoghi che vi ispirano pace.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete sensibili come antenne: captate tutto, anche ciò che gli altri non dicono.