OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 12 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 12 novembre – per voi sarà una giornata nella quale sarà necessario avere pazienza. Possibili litigi e discussioni con il partner. Cercate di mantenere la calma, per non litigare inutilmente. Sul lavoro arriveranno presto ottime opportunità. In particolare nel 2021 ci sarà qualcosa di coinvolgente da vivere a pieno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, si prevede una giornata tutto sommata positiva, approfittatene per risolvere i problemi di cuore prima di sabato e domenica, quando la Luna sarà opposta e porterà a qualche momento di disagio. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno ha avuto conferme, ma bisogna accelerare i tempi per fare richieste importanti. La situazione generale è comunque buona.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi si prevede una giornata favorevole, grazie alla Luna che è dalla vostra parte. Giornata positiva in amore, sicuramente meglio rispetto alle ultime due che avete vissuto, durante le quali non sono mancate tensioni e discussioni. Capitolo lavoro: è arrivato il momento di risolvere alcune questioni in sospeso.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata piuttosto controversa in amore. Qualcuno di voi potrebbe rimettere in discussione un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di gestire i problemi con tranquillità e non fare azzardi con i soldi. Ultimamente avete avuto spese eccessive.

LEONE

Cari Leone, per voi sarà una giornata complessa, ci sono infatti tensioni in amore. A fine mese poi ci saranno ulteriori problemi. Per quanto riguarda il lavoro, aumenterà il nervosismo e qualcuno potrebbe essere invidioso dei vostri successi. Attenti quindi a chi cercherà di mettervi il bastone fra le ruote.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi, 12 novembre 2020, sarà una giornata positiva in amore, grazie al transito favorevole di Venere. Se c’è una persona che vi interessa fatevi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto stressati e negli ultimi giorni vi state dando tanto da fare. Cercate però di trovare un po’ di tempo per voi stessi e i vostri cari.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: finalmente una giornata positiva in amore, soprattutto perché siete reduci da giorni terrificanti… Bene il lavoro, ma bisogna risolvere qualche questione.

