Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 12 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, presto le cose miglioreranno, con la Luna e Venere che finalmente sono favorevoli: buone occasioni in amore da cogliere al volo. Capitolo lavoro: un piccolo affare potrebbe andare a buon fine, dovete solo accorciare i tempi. Fate attenzione e valutate pro e contro prima di accettare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 12 novembre 2020, per voi sarà una giornata positiva, grazie alla Luna favorevole. Buone notizie per i sentimenti, potreste anche innamorarvi. Se siete single, quindi, questo può essere un periodo propizio. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono problemi economici perché le spese per la casa o per i figli sono troppe. Bisognerà mettere un freno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi si prevede una giornata positiva, con la Luna nel segno. Buon recupero nella sfera dei sentimenti. Lavoro? Molti hanno voglia di dare una svolta e di fare nuove esperienze. Insomma, si sente voglia di aria nuova. Se non vi trovate più bene, valutate altre opportunità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sarà una giornata molto importante e positiva per i sentimenti. Se c’è una persona a cui tenete, consideratela e statele vicino. Sul fronte lavorativo, se ne avete uno part-time, potreste trovarvi davanti a una serie di ostacoli da superare. Mantenete la calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna è favorevole, e questa è sempre una bella notizia. Le storie d’amore che nascono in questo periodo saranno molto promettenti. Portatele avanti con entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, potreste iniziare a superare alcuni problemi del passato e a fare un progetto per conto vostro! Datevi a fare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, si prevede una giornata durante la quale potrete chiudere un importante accordo. Più si avvicina la fine del mese più arriveranno buone opportunità e tutto andrà per il meglio in amore. Ritrovate serenità con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, sarete un po’ pigri e non avrete voglia di mettere in pratica i cambiamenti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la Luna sarà favorevole, ottime notizie per quanto riguarda amore e lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 9-15 NOVEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 12 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 12 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 12 novembre 2020