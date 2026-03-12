Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 12 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata vi trova pieni di energia e con una grande voglia di fare. Quando sentite che qualcosa può migliorare non esitate a muovervi, ma oggi dovrete cercare di controllare un po’ l’impulsività. Nel lavoro potrebbe presentarsi una piccola sfida che richiede pazienza e strategia. In amore invece torna il desiderio di chiarezza: se c’è stato un malinteso, è il momento giusto per parlarne con serenità. I single potrebbero vivere un incontro curioso, magari in un contesto inaspettato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 marzo 2026), il cielo favorisce la concretezza e la stabilità. Siete tra i segni che sanno costruire con calma e determinazione, e proprio questa vostra qualità potrebbe portarvi una soddisfazione nel lavoro. Qualcosa che sembrava incerto inizia lentamente a prendere forma. In amore la giornata invita alla dolcezza: le coppie possono rafforzare il legame con gesti semplici ma significativi. I single invece potrebbero sentire il desiderio di aprirsi a nuove conoscenze.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è molto attiva e curiosa. Avete voglia di confrontarvi con gli altri e di condividere idee o progetti. Nel lavoro questa energia può portarvi a trovare soluzioni creative a un problema che vi preoccupava. Attenzione però a non disperdere troppe energie in mille direzioni. In amore torna la voglia di leggerezza e dialogo: le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero ricevere un messaggio o una proposta inattesa.

CANCRO

Cari Cancro, la vostra sensibilità oggi è particolarmente forte. Sentite con intensità ciò che accade attorno a voi e questo vi rende molto empatici con le persone che amate. Nel lavoro potrebbero esserci piccoli momenti di tensione, ma con la vostra pazienza riuscirete a gestirli. In amore invece la giornata favorisce chiarimenti e momenti di grande intimità. Chi vive una relazione stabile può rafforzare la fiducia reciproca.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 marzo 2026), torna il desiderio di essere protagonisti. Quando la vostra energia si riaccende riuscite a trasmettere entusiasmo anche agli altri. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi di prendere una decisione o di guidare un progetto. In amore la passione torna protagonista: le coppie vivono momenti intensi, mentre i single hanno buone possibilità di fare incontri interessanti se decidono di uscire e socializzare.

VERGINE

Cari Vergine, sentite il bisogno di mettere ordine nelle cose e nelle idee. La vostra capacità di analizzare ogni dettaglio può rivelarsi molto utile nel lavoro, soprattutto se dovete risolvere una questione pratica o organizzativa. In amore però cercate di non essere troppo critici: a volte è meglio lasciarsi guidare dalle emozioni. I single potrebbero conoscere una persona molto diversa dal solito, ma proprio per questo intrigante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

