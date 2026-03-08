Icona app
Ultimo aggiornamento ore 07:03
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 8 marzo 2026

Paolo Fox. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 8 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio e oggi potete trovarlo. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra diplomazia risolve un piccolo conflitto. Non rimandate una scelta importante. Siete pronti a rimettervi in gioco. C’è una questione che vi ha fatto arrabbiare nei giorni scorsi, ma ora potete affrontarla con più maturità. Capitolo lavoro: una proposta potrebbe sembrarvi poco interessante all’inizio, ma nasconde potenzialità future.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 marzo 2026), siete intensi e magnetici. In amore la passione è forte, ma evitate gelosie inutili. Se qualcosa vi disturba, parlatene subito. Per quanto riguarda il lavoro, avete un vantaggio strategico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di cambiamento. Il cielo vi spinge a guardare avanti con entusiasmo. In amore cercate sincerità e libertà, ma ricordate che ogni relazione richiede presenza. Per quanto riguarda il lavoro, si apre una possibilità interessante per chi vuole rinnovarsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, concretezza e determinazione vi guidano. È una giornata produttiva. In amore però cercate di essere meno distaccati: ogni tanto serve mostrare fragilità. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli risultati consolidano un percorso iniziato tempo fa. Riuscite a esprimere quello che sentite senza chiudervi. In amore le coppie possono ritrovare dolcezza, i single devono uscire di più. Capitolo lavoro: arriva una piccola responsabilità che vi farà crescere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 marzo 2026), creatività e intuizione vi accompagnano. In amore possono nascere emozioni improvvise. Le coppie devono ritrovare dialogo e complicità. Per quanto riguarda il lavoro, un’idea innovativa può fare la differenza.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e profondi. Potete vivere un momento di grande sensibilità emotiva. In amore chi ha sofferto può finalmente guardare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione vi guida verso una soluzione brillante.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: concretezza e determinazione vi guidano.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 MARZO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca