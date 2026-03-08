Icona app
Domenica 8 marzo 2026
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 marzo 2026

di Anton Filippo Ferrari
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 8 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete pronti a rimettervi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta potrebbe sembrarvi poco interessante all’inizio, ma nasconde potenzialità future.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 marzo 2026), le stelle vi aiutano a stabilizzare una situazione affettiva o economica. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per mettere in chiaro condizioni e aspettative.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce ma ora, in queste ore di marzo, serve concentrazione. Troppe cose insieme rischiano di creare confusione. In amore potete chiarire un malinteso recente con una semplice conversazione sincera. Per quanto riguarda il lavoro, una notizia potrebbe sorprendervi: valutate tutto con calma prima di decidere.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità è forte ma va ben gestita. Nel corso di questo marzo riuscite a esprimere quello che sentite senza chiudervi. In amore le coppie possono ritrovare dolcezza. Per quanto riguarda il lavoro, arriva una piccola responsabilità che vi farà crescere. Non sottovalutatevi.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 marzo 2026), tornate protagonisti. Dopo un periodo altalenante, ora sentite di avere più controllo. Non trasformate una differenza di opinione in una sfida. Per quanto riguarda il lavoro, possibili riconoscimenti o conferme attese da tempo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per sistemare questioni pratiche. Siete precisi e organizzati, ma in amore serve più spontaneità. Non analizzate ogni dettaglio del comportamento altrui. Per quanto riguarda il lavoro, una risposta può arrivare entro sera.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata utile per sistemare questioni pratiche. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 MARZO
Ricerca